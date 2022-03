Eintracht Frankfurt bastelt weiter am Team für die kommende Saison: Nun steht mit Jérôme Onguéné bereits der vierte Neuzugang fest. Der Verteidiger ist noch jung, verfügt aber schon über Erfahrung auf internationalem Parkett.

Eintracht Frankfurt verpflichtet Jérôme Onguéné zur kommenden Saison. Das gab der Klub am Freitag bekannt. Der Innenverteidiger kommt aus Salzburg und erhält einen Vertrag bis 2027. Die Eintracht zahlt keine Ablöse. "Ich freue mich, bald ein Adler zu sein", sagte der Kameruner in einem Video des Klubs. Er bekommt die Rückennummer vier.

Der 24-Jährige konnte bereis 13 Mal in der Champions League und acht Mal in der Europa League auflaufen. Er wurde beim FC Sochaux ausgebildet, spielte in der Jugend aber auch beim VfB Stuttgart. 2018 sicherte sich Salzburg seine Dienste und verlieh ihn in der vergangenen Saison an Genua. In der aktuellen Spielzeit erzielte er zwei Treffer in elf Ligaspielen. Mit Kamerun nahm er jüngst am Afrika-Cup teil, infizierte sich dort aber mit Malaria und verpasste viele Spiele. Am vergangenen Sonntag feierte er sein Comeback beim 4:1-Sieg gegen den Wolfsberger AC.

Krösche: Mehr Flexibilität in der Defensive

Sportvorstand Markus Krösche sagte in einer Mitteilung: "Mit Jérôme Onguéné führen wir unserer Abwehr weitere Substanz zu und verleihen der Defensive mehr Flexibilität. Jérôme bringt auf der einen Seite langjährige Profierfahrung auch auf höchster internationaler Ebene mit und ist mit 24 Jahren dennoch längst nicht am Ende seiner Entwicklung." Krösche sieht in dem Transfer einen Prestigeerfolg: "Es spricht für Eintracht Frankfurt, einen solchen Spieler für uns gewonnen zu haben."

Die Eintracht hat bereits Marcel Wenig (Bayern), Randal Kolo Muani (Nantes) und Faride Alidou (Hamburger SV) für die kommende Spielzeit verpflichtet. In dieser Woche wurde zudem bekannt, dass die Verträge von Stefan Ilsanker und Danny da Costa nicht verlängert werden. So nimmt der Kader für die Spielzeit 22/23 immer mehr Konturen an.