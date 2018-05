"Adi Hütter, Trainergott!" So zumindest verabschieden die Fans von Young Boys Bern ihren Meister-Coach. In der Niederlage im Pokalfinale gegen Zürich stecken auch Erkenntnisse für seine künftige Arbeit bei Eintracht Frankfurt.

Ganz am Ende, das Spiel ist schon seit einigen Minuten abgepfiffen, sieht und spürt man Adi Hütters großen Sportsgeist. Kurz nach der 1:2-Niederlage im Schweizer Cup-Final gegen den FC Zürich rafft sich der Trainer noch einmal auf, er klatscht in die Hände und animiert seine Profis von Young Boys Bern dazu, sich am Treppenaufgang zur Haupttribüne aufzureihen. Dort, auf Höhe der Mittellinie, sollen sie Spalier stehen für den frischgebackenen Pokalsieger. Und die Spieler? Setzen Hütters Vorschlag um wie eine Anweisung im Training, applaudieren dem neuen Champion, klatschen sich mit ihm ab.

Für einen Sportsmann wie Hütter ist solch ein Verhalten gewiss selbstverständlich, bemerkenswert ist diese Szene aber allemal. Immerhin haben er und sein Team am Sonntag eine Partie verloren, die ihn eigentlich als Schweizer Double-Sieger in die Fußball-Bundesliga katapultieren sollte. Elf Tage nach der Bekanntgabe der Frankfurter Eintracht, die erfolgreiche Arbeit von Bald-Bayern-Trainer Niko Kovac mit Adi Hütter fortsetzen zu wollen, bleibt allerdings die Erkenntnis: Die Meisterschaft muss reichen. Ja, es ist die erste für Bern seit 32 Jahren. Dass nun aber mit dem FC Zürich eine auswärtige Mannschaft im Stade de Suisse – der Heimat der Young Boys – feiert, macht den Abschied nicht einfacher.

Zwischen Wehmut und Vorfreude

"Schade, dass mein letztes Spiel mit einer Niederlage endet", sagt er. "Jetzt ist erst einmal viel Wehmut dabei, weil ich einen tollen Verein verlasse. Auf der anderen Seite freue ich mich auf die neue Herausforderung, die ab Sommer in Frankfurt auf mich wartet." Wehmut herrscht nicht nur bei Hütter persönlich, sondern auch innerhalb des Clubs, der in seinem Lebenslauf fortan etwas weiter unten auftauchen wird. Flügelspieler Christian Fassnacht spricht im Gespräch mit Journalisten von "Abschiedsschmerz", und Teamkollege Loris Benito sagt: "Ich wünsche ihm alles Gute, er wird seine erfolgreiche Arbeit bei Eintracht Frankfurt fortsetzen."

Den Höhepunkt der finalen Huldigungen gibt es aber im Medienzentrum des Stadions, wo plötzlich einige Fans auftauchen und "Adi Hütter, Trainergott!" anstimmen – während der 48-Jährige seine letzten Interviews als YB-Coach gibt. "Ich bin froh, dass ich so gehen kann und nicht schon vorher verjagt wurde", freut er sich über sein gutes Arbeitszeugnis. "Ich glaube, sie haben mich als Menschen geschätzt, und das tut einem Menschen wie mir gut."

Der Spaß am Powerfußball ist erkennbar

Apropos Arbeitszeugnis: Der Auftritt der Young Boys im Pokalfinale gegen Zürich dient nicht unbedingt als Referenz für Hütters oft gelobte Leistungen, zumindest nicht die vollen 90 Minuten. Und doch stecken in dieser Partie einige Erkenntnisse, die die Profis der Eintracht ab Juli möglicherweise beschäftigen werden. "Ich muss aus diesem Spiel meine Lehren ziehen", kündigt der Trainer kurz nach dem Abpfiff an. "Ich werde es reflektieren, um zu wissen, woran es gelegen hat."

Fakt ist: Die Vorliebe für offensiven Fußball, die dem 14-maligen Nationalspieler Österreichs wie ein Ruf vorauseilt, ist gegen den FCZ erkennbar. In vielen Situationen wirkt es so, als würden alle Mannschaftsteile geschlossen auf Angriff umschalten, sobald der Ball erobert ist – sogar in der eigenen Hälfte. Und spätestens, wenn sich das Spielgeschehen in die Zentrale des Feldes verlagert, sind auch die eigenen Innenverteidiger vom Mittelkreis nicht mehr weit entfernt.

Ein Spielstil, der viel Spaß machen kann, aber nicht ungefährlich ist. Gesehen beim 1:0 durch Michael Frey, der auf dem Weg zum Berner Tor nach einem Zuspiel urplötzlich viel Platz hat. Bei der angekündigten Reflexion dürfte sich Hütter deshalb vielleicht auch fragen, wie viel von diesem Powerfußball er in die Bundesliga mitnehmen kann.

Montag Verabschiedung, dann nach Frankfurt

Bleibt nur noch eines: Wie geht es für ihn nun weiter? Noch im Stade de Suisse verrät der 48-Jährige, dass er sich am Montagvormittag ein letztes Mal mit der Mannschaft treffen und sich von Spielern und Mitarbeitern verabschieden wird. "Diesen Tag mit dem BSC Young Boys werde ich noch genießen", sagt Adi Hütter. "Dann muss ich mal drei Tage nach Frankfurt, weil dort die Pressekonferenz stattfinden wird." Die offizielle Vorstellung durch die Eintracht rückt also immer näher.