Marco Fabián empfiehlt sich mit zwei Toren im Test gegen Ederbergland für eine Rückkehr in den Kader von Eintracht Frankfurt. Trainer Adi Hütter hat wieder eine Option mehr in der Offensive – allerdings nur in der Bundesliga.

Allendorfer Sportpark statt Istanbul oder Guadalajara: Marco Fabián hatte sich für diese Woche ursprünglich attraktivere Reiseziele ausgesucht. Nachdem sein geplanter Wechsel zu Fenerbahce jedoch ebenso geplatzt war wie die Rückkehr nach Mexiko, stand der zuletzt aussortierte Spielmacher beim 5:0-Testspielerfolg der Frankfurter Eintracht gegen Hessenligist FC Ederbergland wieder im Kader und wurde nach rund einer Stunde eingewechselt.

Seine Ausbeute mit neuer Rückennummer 7: zwei Tore und eine deutliche Botschaft in Richtung Trainer Adi Hütter: "Ich bin 100 Prozent fit und will hier jetzt wieder meine Chance suchen", sagte er. "Ich bin bereit für das nächste Spiel." Neustart in Frankfurt.

Fabián meldet sich fit

Nach mehreren Wochen in der inzwischen aufgelösten Trainingsgruppe zwei darf der Mexikaner, der den Verein verlassen sollte, wieder im Bundesliga-Aufgebot mitmischen. Mindestens bis zur Winterpause sind alle Transferversuche auf Eis gelegt, Fabiáns Zukunft liegt erst einmal in Hessen. "Es ist definitiv so entschieden worden, dass er bleibt", unterstrich Eintracht-Coach Hütter. "Er ist ein wichtiger Bestandteil von Eintracht Frankfurt."

Das hörte sich vor ein paar Tagen zwar noch etwas anders an, angesichts der fehlenden Kreativität im Frankfurter Mittelfeld ist Fabiáns Comeback aber durchaus eine gute Nachricht für die Eintracht. Wenn der 29-Jährige, der nach seiner Lendenwirbel-OP in der vergangenen Saison nicht mehr an alte Leistungen anknüpfen konnte, fit ist, ist er eine absolute Verstärkung. Zweifeln an seinem körperlichen Zustand, die Fenerbahce als Grund für den gescheiterten Wechsel angeführte hatte, widersprach er. "Mein Rücken ist perfekt."

Auch Paciencia trifft doppelt

Umso unverständlicher, dass Fabián nicht für den Europa-League-Kader nominiert wurde und in der Gruppenphase definitiv nicht eingesetzt werden kann. Dauer-Reservisten wie Chico Geraldes oder Simon Falette sind dabei, Fabián nicht. "Ich musste den Kader kurz vor seinem geplatzten Wechsel benennen", begründete Hütter, der sich in Allendorf auch noch über einen Treffer von Youngster Deji Beyreuther und einen Doppelpack von Neuzugang Goncalo Paciencia freuen durfte. Auch der portugiesische Stürmer nutzte seine Chance für eine Bewerbung.

Der sportliche Wert eines solchen Testspiels in der Länderspielpause sollte natürlich nicht überbewertet werden, die Bereitschaft und Motivation von Fabián zeigt aber, dass er gewillt ist. "Ich hatte eine schwere Zeit, aber das ist jetzt vorbei", sagte er. Die Nicht-Berücksichtigung für den Europapokal hat er abgehakt, Ziel ist nun die Rückkehr auf den Spielberichtsbogen im Liga-Alltag. "Ich will in der Bundesliga spielen. Und danach auch in der Europa League." Dafür müsste die Eintracht allerdings in die nächste Runde einziehen. Und Fabián auch im Winter nicht verkauft werden.

