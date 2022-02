Eintracht Frankfurt ist im Niemandsland der Tabelle angekommen. Gegen den VfL Wolfsburg verloren die Hessen am Samstag ihr drittes Heimspiel im Jahr 2022.

Eintracht Frankfurt hat die dritte Heimpleite in Folge kassiert. Gegen den VfL Wolfsburg mussten sich die Hessen am Samstag mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. In einer zähen Partie traf Max Kruse nach Foul von Martin Hinteregger per Strafstoß (28. Minute), Dodi Lukebakio legte in der Nachspielzeit nach (90.+3).

Eintracht-Trainer Oliver Glasner verzichtete gegen seinen Ex-Klub zu Beginn auf den zu "80 Prozent" fitten Filip Kostic und ließ den gegen Stuttgart guten Christopher Lenz in der Startelf. Daichi Kamada kehrte nach überstandenem Muskelfaserriss zurück ins Mittelfeld, Hinteregger und Danny da Costa ersetzten Timothy Chandler und den verletzten Makoto Hasebe in der Abwehr.

Wolfsburg macht aus wenig viel

Die neu formierte Hintermannschaft hatte zunächst allerdings wenig zu tun. Die Eintracht hatte deutlich mehr vom Spiel und kam vor allem durch den schnellen Jesper Lindström immer wieder in gute Situationen. Zum Ärger der 10.000 Fans im Stadtwald traf der Däne aber immer wieder falsche Entscheidungen. Mit seiner besten Aktion scheiterte er an VfL-Keeper Koen Casteels, hätte den Ball aber lieber in den Rückraum gespielt, wo Kristijan Jakic völlig blank stand (41.).

Die Wolfsburger hatten eine echte Chance, bei der Jonas Wind ans Außennetz schoss (36.), und sie hatten ein Foul von Hinteregger. Der Österreicher ließ Kruse an der Strafraumkante auflaufen, Schiedsrichter Frank Willenborg entschied auf Freistoß. Dann allerdings schaltete sich der VAR ein und meldete, dass das Foul exakt auf der Linie des Strafraums stattgefunden habe und es folglich Strafstoß geben müsse. Der Gefoulte trat selbst an und hatte Glück, dass Kevin Trapp den Ball nur mit dem Fuß berührte, aber nicht mehr abwehren konnte (28.).

Wechsel verpuffen wirkungslos

Hatte die erste Halbzeit wenigstens noch Tempo zu bieten, verflachte die Partie nach dem Seitenwechsel zusehends. Wolfsburg legte den Vorwärtsgang nur noch dann ein, wenn es unbedingt nötig war. Die Hausherren taten sich gegen gut organisierte Gäste schwer. Fehlpässe, Nickeligkeiten und zahlreiche Unterbrechungen machten das Spiel nur schwer anzusehen.

Glasner brachte mit Kostic, Ansgar Knauff und Goncalo Paciencia noch einmal frische Offensivkräfte aufs Feld, an der Gesamtsituation änderte das aber wenig. Auf der Gegenseite hatte Lukebakio die Entscheidung auf dem Fuß, schoss aber knapp rechts vorbei (78.). In der Nachspielzeit, nach einem neuerlichen Fehler von Hinteregger, machte es der Angreifer besser und schoss zum Endstand ins kurze Eck (90.+3).

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0:2 (0:1) Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - da Costa (70. Paciencia), Sow, Jakic (85. Hrustic), Lenz (62. Kostic), Lindström, Kamada (85. Hauge) – Borré (70. Knauff)



Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Bornauw, Brooks - Baku, Vranckx (61. Gerhardt), Arnold, Roussillon (72. Steffen), Kruse, Philipp (61. Lukebakio) - Wind (90. Bialek)



Tore: 0:1 Kruse (28./FE), 0:2 Lukebakio (90.+3)

Gelbe Karten: Jakic – Brooks, Steffen



Zuschauer: 10.000

Schiedsrichter: Willenborg (Osnabrück) Ende der weiteren Informationen