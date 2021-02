Die Niederlage bei Werder Bremen hat Eintracht Frankfurt nach starken Leistungen empfindlich getroffen. Warum die Bundesliga-Party aus dem Ruder lief und was gegen den Frankfurter Kater helfen könnte? Die Analyse in fünf Punkten.

Die Frankfurter Eintracht hat gegen Werder Bremen die erste Liga-Niederlage in diesem Jahr kassiert. Am Freitagabend unterlag das Team von Trainer Adi Hütter mit 1:2 (1:0) an der Weser. Dabei hatte André Silva die Frankfurter früh in Führung gebracht (9. Minute). Doch Theodor Gebre Selassie (47.) und Josh Sargent (62.) drehten die Partie mit ihren Treffern.

1. Bremer Partycrasher

Die vergangenen Wochen, sie dürften bei Eintracht-Fans ein Gefühl längst vergangener Tage zurückgeholt haben - jeder Spieltag wie der schmerzlich vermisste, ausgelassene Abend mit Freunden. Das Träumen von der Champions League, dazu ein gepflegtes Kaltgetränk und Tore, die Amin Younes lässig in den Winkel schlenzt, als hätte er noch nie etwas anderes gemacht. Das vergessen geglaubte Gefühl der Leichtigkeit war zurück, auf dem Platz und bei den Fans, der Zauber, den zuletzt Frankfurter Pokalsieger oder Captain Tsubasa versprüht hatten. Die Bayern? Kein Problem. Platz vier? Erst der Anfang.

Nach zehn Siegen in elf Spielen schien ein Erfolg in Bremen fest eingeplant. Das Label Spitzenmannschaft passte einfach zu gut zur Eintracht. Und so legte das Team von Trainer Hütter auch an der Weser furios los - Silvas Kopfball vom Innenpfosten ins Tor. Die Führung nach nur neun Minuten - oder: das letzte Highlight einer langen Party. Denn was folgte, war ein ordentlicher Kater - die Eintracht verlor den Faden, das Spiel irgendwo zwischen drohender Kneipenschlägerei und pochendem Kopfschmerz. Die Folge: die erste Niederlage seit dem 11. Dezember.

2. Das letzte Bier war schlecht

Und die tut weh - nicht nur den Frankfurter Fans, sondern auch und vor allem Trainer Hütter. Der haderte nach der Niederlage am Freitagabend - mit dem eigenen Spiel, der Tatsache, dass sein Team genau das aus der Hand gegeben hatte, vor allem aber mit dem Verhalten des Gegners. "Hier ist es immer speziell. Das hat mit einem Niveau nichts zu tun", sagte der Österreicher. Auf dem Platz ist es schließlich auch ein wenig wie an der Theke - es gelten Regeln.

Und die sah Hütter empfindlich verletzt, beklagte mangelnde Umgangsformen - und das nicht erst nach der Partie. Bereits während des Spiels, in dem die Beteiligten mehrmals nur knapp an einer handfesten Keilerei vorbei schrammten und selbst Younes am Kragen des Gegenspielers hängend den Aufstand probte, hatte Hütter deutliche Worte gefunden und dafür in der 89. Minute sogar Gelb gesehen. "Ich hatte das Gefühl, dass die Bremer es sehr auf Hinteregger abgesehen hatten", erklärte der Vorarlberger. "Speziell Füllkrug, als er reinkam." Die Kontrahenten Hinteregger und Füllkrug gingen nach Abpfiff im Kabinengang schließlich noch in die nächste Runde - nur gut, dass da keine Barhocker standen.

3. Wenn das Hochprozentige fehlt…

Apropos Barhocker - den hätte man Djibril Sow nach der Partie gewünscht. Mit einem Ausdruck von Ratlosigkeit sprach er über die Niederlage, zuckte immer wieder mit den Schultern und wirkte bisweilen verloren. So als hätten die Kumpels sich schon ein Taxi nach Hause geteilt und ihn zurückgelassen. "Warum wir die Linie verloren haben? Das ist mir ein Rätsel", sagte er. Vielleicht seien es bei jedem ein paar Prozent weniger gewesen.

Das Hochprozentige der vergangenen Wochen, es fehlte dem Spiel der Eintracht. Der entscheidende Schritt mehr, gewonnene Zweikämpfe und unbändiger Wille - das sind mehr als Nuancen, es sind Details, die aus einer soliden Bundesligamannschaft ein Spitzenteam machen. Das zeigt sich auch in den Statistiken: Mehr Zweikämpfe haben die Bremer gewonnen. Und das ist nicht alles - Werder hatte nicht nur ein paar Prozentpunkte mehr, sondern identifizierte auch die Schwachstellen des Frankfurter Spiels.

Die offensive Ausrichtung der Außenverteidiger etwa - zuletzt machte Filip Kostic hier im Umschaltspiel häufig den Unterschied, war den entscheidenden Schritt voraus, eine Art Feierbiest auf der Außenbahn. Dass Kostic eben diesen Schritt in der Defensivarbeit zusätzlich machen muss und so Räume eröffnet, hat Werder erkannt und eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Milot Rashicas Pass vor dem Ausgleich war präzise platziert, in die Schnittstelle, zwischen Hinteregger und Kostic. Der war im Zweikampf mit Gebre Selassie dann zu spät - 1:1. Dass die Bremer die Partie schließlich sogar noch gewinnen, sorgt dann vollends für Kater-Stimmung.

4. Der Bayern-Kater?

Wer jetzt glaubt, früher hätten die Frankfurter wilde Partys - wie etwa Siege gegen die Bayern - besser weggesteckt, der irrt. Das zeigt ein Blick auf die vergangene Saison. Auch da bezwang die Eintracht die Münchner, furioser versteht sich: Mit 5:1 zelebrierte das Team Fußball, feierte anschließend mit den Fans, und das Stadion glich einer Partymeile, mit Ausnahme des Gästeblocks.

Doch was folgte, war die graue Realität in Europa League und Bundesliga, drei Niederlagen in Folge und das Gefühl, der Sieg gegen die Bayern, er rächt sich irgendwie. Mit Blick auf die kommenden Wochen bleibt zu hoffen, dass das in dieser Saison nicht noch einmal passiert.

5. Maultaschen als Kater-Frühstück?

Denn mit dem VfB Stuttgart kommt eines der Überraschungsteams der Bundesliga an den Main. Eines, das sich anders als die Eintracht am Freitag in Bremen, von äußeren Einflüssen zuletzt scheinbar unbeeindruckt zeigte, den Machtkampf im Vorstand, offene Briefe und das unruhige Umfeld, auf dem Platz einfach auszublenden schien.

Mit Erfolgstrainer Pellegrino Matarazzo hat der Aufsteiger gerade erst verlängert, selbst kleinere Rückschläge verbuchen sie am Neckar im Bereich Erfahrungswert. Kein einfacher Gegner also für die Eintracht in der kommenden Woche. Vielleicht muss es gerade deshalb beim Katerfrühstück nicht immer Rollmops oder Heringssalat sein, manchmal tun es auch ein paar Maultaschen, um wieder fit zu werden.