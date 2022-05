Eintracht Frankfurt hat das Spiel bei Bayer Leverkusen verdient verloren. Die Hessen schonten zahlreiche Stammspieler für das Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham, die Ersatz-Elf strahlte keinerlei Gefahr aus.

Eintracht Frankfurt hat das Ligaspiel bei Bayer Leverkusen am Montagabend mit 0:2 (0:0) verloren. Die Tore für Leverkusen erzielten Paulinho (18.) und Patrik Schick (51.).

In Hinblick auf das Europacup-Halbfinalrückspiel am Donnerstag wirbelte Eintracht-Coach Oliver Glasner sein Team auf ganzen acht Positionen durcheinander. In der Offensive begannen Goncalo Paciencia, Ragnar Ache und Jens Petter Hauge, im Mittelfeld durften Timothy Chandler, Ajdin Hrustic und Kristijan Jakic ran, in der Abwehr verteidigte Makoto Hasebe zentral. Auch der gegen West Ham im Hinspiel gesperrte Evan N'dicka kehrte in die Startelf zurück.

Eintracht harmlos, Bayer gedankenschnell

Die vielen Wechsel machten sich bemerkbar. Das Engagement konnte man der Frankfurter B-Elf nicht absprechen, in der Offensive fiel den Hessen aber denkbar wenig ein. Leverkusen präsentierte sich gedankenschneller und gefährlicher, ohne zunächst jedoch selbst die ganz großen Chancen zu haben.

Das änderte sich nach 18 Minuten. Bei einem Konter der Leverkusener hatte Moussa Diaby auf Rechts viel zu viel Platz, seinen Außenristpass auf den langen Pfosten grätschte Paulinho mit dem langen Bein ins Tor (18.). Trapp war zwar noch dran, konnte das Tor aber nicht mehr verhindern. Das verdiente 1:0 für die Werkself.

Schick macht doch noch sein Tor

Das Bild blieb in der Folge dasselbe: Frankfurt war bemüht, kam im letzten Drittel aber kaum zu echten Gelegenheiten. Einzig Hauge kam einmal hinter die Leverkusener Abwehr, verzog aber deutlich (42.). Auf der Gegenseite stand Schick bei seinem Treffer im Abseits (34.). Robert Andrich schloss einen Konter nach schlimmem Hasebe-Fehlpass zu eigensinnig ab (40.).

Zur Pause brachte Glasner Sam Lammers, Almamy Touré und Ansgar Knauff für Hauge, Tuta und Filip Kostic. Es blieben jedoch die Leverkusener, die das Spiel bestimmten. Und wie. Lammers verlor vor dem eigenen Sechzehner den Ball, Diaby bediente Schick, der schob Trapp den Ball aus kurzer Distanz durch die Beine – 0:2.

Bayer muss nicht, Frankfurt kann nicht

Highlights blieben anschließend Mangelware, die Leverkusener wollten und mussten nicht mehr, die Eintracht konnte schlichtweg nicht. Ein Schüsschen von Hrustic, ein paar kleinere Bayer-Chancen - das war's.

Und so bleibt am Ende dieses Spiels die Erkenntnis, dass die Liga für die Eintracht beendet ist und der gesamte Fokus dem großen Traum vom Europacup-Sieg gilt. Und dass sich bei den Hessen, sollten sie das Europa-League-Finale erreichen, möglichst niemand mehr verletzen sollte. Denn der zweite Anzug ist bei weitem nicht so gut wie der erste.