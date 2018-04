Voller Fokus auf das Pokalspiel, Nebengeräusche und Störfaktoren soll und darf es nicht geben - das ist die Marschroute, die Eintracht-Trainer Niko Kovac vor dem Schalke-Spiel ausgibt. Denn mit einem Einzug ins Finale könnte er Historisches schaffen.

Eintracht-Trainer Niko Kovac will von den Diskussionen um seinen Wechsel zum FC Bayern München vor dem DFB-Pokalspiel am Mittwoch (20.45 Uhr, live im Ersten) seines Teams beim FC Schalke 04 nichts mehr wissen. "Ich denke, dass Sie mich verstehen, wenn ich sage, dass ich mich auf morgen konzentriere. Daran werde ich gemessen", sagte Kovac bei der Pressekonferenz am Dienstag.

Auf die Frage, ob er angesichts der Debatte besonders großen Druck verspüre für die Halbfinal-Partie, sagte er: "Ich lese wirklich sehr wenig, ich habe diesbezüglich auch nichts gelesen." Allerdings, gab er zu, sei ihm das ein oder andere zugetragen worden über das, was im Moment gesprochen wird. "Und das trifft mich schon. Das ist so, ich bin auch nur ein Mensch."

Spaß, Freude und Motivation

Er versuche trotzdem, das Thema auszublenden: "Der Fokus gilt einzig und allein dem morgigen Spiel und den nächsten Wochen." Dass seiner Mannschaft im Saison-Endspurt etwas die Luft auszugehen drohe, glaubt Kovac nicht: "Die Mannschaft ist körperlich in einem sehr guten Zustand, da gibt es keine Zweifel."

Im Training hätten alle eine gute Leistung und Motivation gezeigt. Dies sei besonders wichtig, da durch die enge Taktung wenig Trainingssteuerung möglich sei. "Wir haben jetzt eine Englische Woche, da geht es letztendlich darum, die Jungs frisch zu bekommen. Körperlich kann man da nicht viel machen, es geht einfach nur um den Geist und den Kopf. Wir haben viel Freude an den Tag gelegt, wir haben Spaß im Training gehabt, die Spieler haben sehr viel gelacht. Sie freuen sich auf die Aufgabe, die bevorsteht."

Hauptsache gewinnen, egal wie

Die Erinnerung an das Finale im vergangenen Jahr sei große Motivation für alle. "Wir wissen, wie schön dieses Gefühl ist. Wir wissen aber auch, wie hart der Weg dorthin ist. Wir gehen optimistisch und absolut positiv ins morgige Spiel", so der Coach. Ein Spiel, das nicht nur für Kovacs Zukunft wegweisend sein kann, sondern auch Historisches birgt. Denn bisher schaffte es die Eintracht nur in den Jahren 1974 und 1975, zweimal nacheinander das Pokal-Finale zu erreichen.

"Das Spiel morgen ist ein sehr wichtiges für den Klub. Und es gibt nur ein Halbfinale, kein Rückspiel. Deshalb interessiert es mich nicht, wie wir weiter kommen. Und sei es mit Betonfußball. Hauptsache wir kommen ins Finale. Nur das zählt" sagte Kovac.

Rebic fällt weiter aus

Die Frankfurter Eintracht muss in Gelsenkirchen allerdings auf Angreifer Ante Rebic (Muskelfaserriss in der Wade) verzichten. Dafür könnte Luka Jovic stürmen und Kevin-Prince Boateng wieder ins Mittelfeld zurückkehren. "Es sind ansonsten alle an Bord", so Kovac. Offen ließ Kovac, ob Omar Mascarell, der im Februar einen Haarriss im Fuß erlitten hatte, sein Comeback gibt. "Omar hat die letzten zwei, drei Tage ganz ordentliche Fortschritte gemacht. Sollte er schmerzfrei sein, ist das eine Alternative. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen", sagte der Eintracht-Coach über den spanischen Mittelfeldakteur.