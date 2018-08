Für Trainer Adi Hütter und die Eintracht wird es in Ulm ernst.

Die Frankfurter Eintracht startet am Samstag bei Regionalliga-Spitzenreiter Ulm in die Pokalsaison. Nach dem Ausfall von Ante Rebic klaffen vor allem in der Offensive einige Lücken.

Eintracht Frankfurt und Cheftrainer Adi Hütter stehen schon im Erstrundenspiel im DFB-Pokal am Samstag (15.30) beim Regionalliga-Tabellenführer SSV Ulm unter Erfolgsdruck. Die 0:5-Pleite im Supercup gegen den FC Bayern wirkt noch nach. "Das war ein Schuss vor den Bug. Im ersten Pokalspiel in Ulm müssen wir deshalb eine Reaktion zeigen", forderte Hütter am Freitag.

In der Offensive gehen die Spieler aus

Dabei plagen den Titelverteidiger allerdings Personalsorgen: Ante Rebic wird aufgrund von Adduktoren-Probleme ebenso fehlen wie der gesperrte Gelson Fernandes und der frisch am Knie operierte Timothy Chandler. Neuzugang Nicolai Müller steht zwar im Kader, ist aber keine Option für die Startelf. Da zudem Spielmacher Marco Fabián in die Trainingsgruppe zwei abgeschoben wurde, werden vor allem in der Offensive die Alternativen knapp.

Neben Mijat Gacinovic könnte Dauer-Reservist Danny Blum eine Chance im offensiven Mittelfeld erhalten, im Sturm streiten sich Luka Jovic und Sebastien Haller um einen Platz unter den ersten Elf. Ob die Neuzugänge Francisco Geraldes und Goncalo Paciencia eine ernsthafte Option sind, bleibt abzuwarten.

Hütter fordert Wiedergutmachung

So oder so ist die Pokal-Euphorie in Frankfurt nach der Supercup-Klatsche erst einmal verflogen. Befürchtungen, der neue Kader ohne Führungsspieler wie Ex-Torwart Lukas Hradecky oder Kevin-Prince Boateng wäre nicht bundesligatauglich, nehmen zu. Trainer Hütter hat die Bedenken wahrgenommen - und teilt sie. "Das ist klar und berechtigt", sagte er. Um weitere Unruhe zu vermeiden, muss deshalb in Ulm dringend überzeugend gewonnen werden.

"Natürlich zählt jetzt nur, eine Runde weiterzukommen", so der 48-Jährige. "Ich freue mich, dass es um etwas geht und möchte sehen, dass sich meine Mannschaft von einer anderen Seite zeigt."

Verlieren verboten

Leicht wird die Aufgabe allerdings nicht. Der SSV Ulm ist derzeit ungeschlagener Spitzenreiter der Regionalliga Südwest und bereits bestens eingespielt. "Ulm arbeitet professionell, hat drei Spiele gewonnen und ist Tabellenführer", sagte Hütter. "Das macht die Situation gefährlicher, auch wenn wir Pokalsieger und Favorit sind."