Seinen Werdegang bezeichnet Goncalo Paciencia als "nicht so gut". Heimisch wurde der Frankfurter Neuzugang fast nirgends. Damit sich das ändert, entflieht der 23-Jährige seinem mächtigen Schatten.

So schnell geht es manchmal im Fußball. Kaum ist Alexander Meier weg, hat die Frankfurter Eintracht einen neuen Zopf für den Sturm verpflichtet. Gleiche Position, ähnliche Haarpracht, anderer Name: Goncalo Paciencia soll künftig beim hessischen Bundesligisten für die Tore sorgen. Ob es der Portugiese wie sein Vorgänger auch 13 Jahre am Main aushalten wird, darf bezweifelt werden. Als Zwischenstation will Paciencia seinen Wechsel nach Frankfurt aber nicht missverstanden wissen.

Die Bundesliga sei ein Traum und das Interesse der Eintracht eine Ehre, betonte der Neuzugang nach seinem ersten Mannschaftstraining am Mittwoch pflichtbewusst. Der erste Eindruck von den Mitspielern? Sehr nett, sehr zuvorkommend. Die Stadt? Sehr groß, sehr multikulturell. Die Sprache? "Möchte ich schnell lernen." Nach drei Monaten, so der Plan des neuen Angreifers, will er sich auf Deutsch verständigen können.

Paciencia verspricht harte Arbeit

Die Karriere des 23-Jährigen verlief nicht immer geradlinig. In Porto geboren und aufgewachsen, schnürte der Stürmer bereits im Alter von acht Jahren die kleinen Fußballschuhe für den FC Porto. Mehr geht nicht. Wegen der Konkurrenz im Kader der Profimannschaft musste Paciencia in den vergangenen Jahren aber öfter umziehen, als ihm lieb war. Seit 2015 wurde er an vier verschiedene Vereine verliehen. So etwas kann einem jungen Spieler durchaus zusetzen.

In der Heimat nicht immer glücklich: Paciencia mit Torwart-Legende Iker Casillas beim FC Porto. Bild © Imago

"Das war in der Tat nicht so gut für mich", blickte der Angreifer zurück. Nun also will Paciencia endgültig sesshaft werden. Nicht umsonst unterschrieb er in Frankfurt einen Vierjahresvertrag. "Ich denke, ich werde hier meine Chancen bekommen", sagte er. "Ich werde im Training immer mein Bestes geben, damit der Trainer mir das Vertrauen schenkt."

Kein reiner Wandspieler

Mit Paciencia, Luka Jovic, Sébastien Haller und Branimir Hrgota hat die Eintracht nun ein Überangebot an Mittelstürmern im Kader. Gut möglich, dass sich mindestens einer der Genannten noch einen neuen Arbeitgeber sucht. Um seinen Platz in der ersten Elf zu finden, will der Neuzugang auch mit Variabilität glänzen. Trotz seiner stattlichen Statur und seiner 1,84 Meter sieht sich Paciencia nämlich nicht als reiner Wandspieler.

Er könne sowohl als klassischer Mittelstürmer auflaufen als auch hängend über die Seiten kommen, sagte der Portugiese. "Ich möchte aktiv am Spiel teilnehmen." Zu seinen Stärken zählt er Schnelligkeit, Technik und natürlich den Abschluss: "Deswegen suche ich immer den Weg zum Tor."

Der mächtige Schatten des Vaters

Für Paciencia ist der Wechsel nach Frankfurt auch ein Stück weit Abnabelung. Hier kann der 23-Jährige aus dem mächtigen Schatten seines Vaters Domingos treten. Der gilt als Legende beim FC Porto, 106 Tore in 263 Spielen, sieben Meisterschaften und fünf Pokalsiege sprechen eine deutliche Sprache. Auch das kann eine Bürde für den Sprössling sein.

"Hier ist mein Vater nicht so bekannt, das ist vielleicht besser", meinte Paciencia Junior nach seinem ersten Training auf hessischem Boden. "Ich hoffe, dass hier nicht so viel über ihn geredet wird, sondern eher über mich." Die Verantwortlichen bei der Frankfurter Eintracht könnten damit sicher gut leben.