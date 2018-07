Training vor Postkarten-Kulisse: So schuftet Eintracht Frankfurt in Südtirol.

Training vor Postkarten-Kulisse: So schuftet Eintracht Frankfurt in Südtirol. Bild © Jan Hübner

In der wichtigsten Phase der Vorbereitung drückt bei der Frankfurter Eintracht personell der Schuh. Zwei zentrale Spieler in den Planungen von Adi Hütter können für unbestimmte Zeit nicht mit dem Team trainieren. Dazu fordert der Coach noch Neuzugänge.

Eintracht Frankfurt hat am Sonntag die erste Einheit im Trainingslager von Gais absolviert. Kurz nach der Ankunft in Südtirol ließ es Trainer Adi Hütter dabei noch ruhig angehen. Die Mannschaft sollte sich in Ruhe akklimatisieren, ehe es in den weiteren Trainingseinheiten ans Eingemachte gehe, so der Österreicher. Dann ist es mit der besinnlichen Ruhe vor Postkarten-Kulisse aber auch vorbei.

Der Nachfolger von Niko Kovac hat nur noch drei Wochen Zeit, um die Eintracht von einem Defensiv-Bollwerk zu einem Angriffs-Ballett umzuerziehen. Offene Baustellen sieht Hütter noch allerorts: "In den Feinheiten in der Arbeit gegen den Ball sehe ich noch Defizite, die wir optimieren müssen", sagte er am Sonntagabend. Und er forderte mit Blick auf die Testspiele gegen gegen den FC Empoli und SPAL Ferrara: "Ich will eine Steigerung sehen. Wir müssen an der Spritzigkeit arbeiten und agiler werden."

Fragezeichen hinter Rönnow und Müller

Die personellen Voraussetzungen für die intensive Arbeitswoche in Gais sind alles andere als optimal. Während Ante Rebic noch im Sonderurlaub weilt, mussten Linksverteidiger Taleb Tawatha, Torhüter Frederik Rönnow und der Ex-HSVler Nicolai Müller zum Auftakt in Südtirol angeschlagen passen. Die beiden Neuzugänge Rönnow und Müller spielen zentrale Rollen in den Planungen von Hütter, ihre Rückkehr ins Mannschaftstraining ist nach Angaben des Trainers ungewiss.

Schlussmann Rönnow laboriert noch an Knieschmerzen, könnte nach Hoffnung der medizinischen Abteilung aber zeitnah einsteigen. Sollte das nicht klappen, so Hütter, müsse man sich "Gedanken machen". Müller wird im einwöchigen Trainingslager wegen einer muskulären Verletzung im Oberschenkel gar nicht gemeinsam mit seinen neuen Kameraden arbeiten. "Er soll übernächste Woche dabei sein", sagte Hütter. Der Offensivspieler wird vor Ort von Spezialisten behandelt und trainiert im leichten Umfang individuell.

Hütter fordert Verstärkungen für die Außenbahn

Die Kaderplanung der Hessen ist derweil noch nicht abgeschlossen. Zum Einen droht ein Abgang von Rebic, der sich dank brillanter Leistungen im Pokalfinale und bei der WM ins internationale Schaufenster manövriert hat, zum Anderen sieht Hütter ohnehin noch personellen Bedarf. "Wir sind noch nicht so aufgestellt, wie wir es wollen", betonte Hütter. "Wir suchen noch Leute für die Außenpositionen."