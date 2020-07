Eintracht Frankfurt steht im Sommer vor einer unbequemen Entscheidung: Sollte der Bundesligist Kevin Trapp verkaufen, um sich finanziell über Wasser zu halten? Ein klares Nein.

Über die Vorzüge von Kevin Trapps Torwartspiel möchte ich hier gar nicht großartig palavern. Fakt ist: Der deutsche Nationalkeeper ist zurecht die Nummer 1 bei Eintracht Frankfurt. Er wurde 2018 auch aus Paris zurückgeholt, weil der kurz zuvor verpflichtete Frederik Rönnow intern nicht nur Fürsprecher hatte. Seitdem gab es keinen Grund, diese Entscheidung zu bedauern. Und das soll beileibe kein Seitenhieb gegen den zweifellos talentierten Rönnow sein.

Die Entscheidung, den Dänen als künftige Nummer eins zu behalten, weil ein Verkauf von Kevin Trapp sicherlich mehr Geld einbringen würde, hielte ich dennoch für falsch. Nicht nur aus rein sportlicher Sicht. Denn Trapp verkörpert das, was sich die offenbar brennend interessierte Hertha aus Berlin mit viel Geld erkaufen möchte: internationales Flair. Im Fußball ist das durchaus eine Währung.

Weitere Informationen Pro und Contra: Sollte die Eintracht Trapp verkaufen? Lesen Sie hier, weshalb die Eintracht über einen Verkauf von Trapp definitiv nachdenken sollte. Ende der weiteren Informationen

Ein falsches Signal

Ein Transfer von Trapp wäre das falsche Signal, sowohl an den bestehenden Kader als auch an mögliche Neuzugänge: Wer das Gesicht seiner Mannschaft und den zukünftigen Kapitän verkauft, hat eher das Mittelmaß vor Augen als die europäischen Fleischtöpfe. Trapp hat Vertrag bis 2024, mit seinen 30 Jahren zählt er als Torhüter noch lang nicht zu den Auslaufmodellen.

Voting Sollte die Eintracht Kevin Trapp verkaufen? Ja, das würde passen. Nein, auf keinen Fall. Das kann ich nicht beurteilen. Loca-tag 'coffee_cup_voting_honeypot_label' not found

Im Gegenteil: Kaum einer bietet sich so sehr an, eine Ära in schwarz-weiß zu begründen, wie Trapp. Auch ein Filip Kostic nicht. Beide gelten im Corona-Sommer 2020 als Saniermasse, womöglich kann nur einer bleiben. Aber nur Kostic dürfte Einnahmen im mittleren zweistelligen Millionenbereich garantieren. Wenn schon Tafelsilber verscherbeln, dann das große Besteck.