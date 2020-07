Immer hartnäckiger hält sich das Gerücht, Kevin Trapp könnte Frankfurt in Richtung Berlin verlassen. Das wäre sportlich ein Verlust. Und doch sollte der Klub über einen Verkauf nachdenken.

Vorab: Kevin Trapp ist ein fantastischer Torwart und zu Recht Keeper Nummer drei in Deutschland. Und doch ist es ja so: Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Und eine solche ungewöhnliche Maßnahme seitens Eintracht Frankfurt wäre es, Stammkeeper Kevin Trapp zur angeblich interessierten Hertha ziehen zu lassen. Hertha ist nominell auf Augenhöhe, Trapp ein sportliches Aushängeschild der Eintracht, zudem einflussreich in der Kabine. So einen verkauft man nicht einfach so. Und doch würde es im Sommer 2020 Sinn machen.

Denn besagte ungewöhnliche Corona-Zeit schlägt sich auch bei Eintracht Frankfurt in den Büchern nieder. Der Umsatz hat sich halbiert, wann wieder Zuschauer ins Stadion können, weiß kein Mensch. Der Klub hat in den letzten Jahren viel Geld eingenommen, davon muss nun einiges benutzt werden, um die Corona-Löcher zu stopfen. Anders die Hertha: Investor Lars Windhorst hat 374 Millionen Euro in den Verein gepumpt, Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic hat das nicht zu Unrecht als "göttliche Fügung" bezeichnet. Mal ist man der Hund, mal ist man der Baum, und der gernegroße Big City Club Hertha ist anscheinend zum richtigen Zeitpunkt vom Baum zum Hund geworden.

Weitere Informationen Pro und Contra: Sollte Eintracht Frankfurt Kevin Trapp verkaufen? Lesen Sie hier, warum die Hessen ihren Stammkeeper unbedingt behalten sollten. Ende der weiteren Informationen

Die Hessen hingegen, das haben sowohl Bobic als auch Aufsichtsratschef Wolfgang Steubing kommuniziert, sind bestrebt, Transfererlöse erzielen, den Kader und das Gehaltsbudget zu verschlanken und die Mannschaft trotzdem zu verstärken. Die Hessen haben einige Spieler, die einen gewissen Wert mit sich bringen: Filip Kostic, Evan N'dicka, Martin Hinteregger.

Wenn Trapp geht, muss die Hertha bluten

Trapp ist aber der einzige Verkaufskandidat, bei dem ein adäquater Ersatz schon bereitsteht und nicht erst für viel Geld verpflichtet werden muss. Dass Frederik Rönnow die nötige Klasse hat, hat er in seinen neun Einsätzen im Herbst 2019 bewiesen. Man denke nur an seine Gala-Vorstellung gegen Leverkusen. Bietet die Hertha einen zweistelligen Millionenbetrag für Trapp, ließe sich das Geld ensprechend für Nachbesserungen in anderen Mannschaftsteilen verwenden. Wichtig ist aber auch: Verscherbeln sollte man Trapp nicht. Wenn er geht, muss die Hertha bluten.

Voting Sollte die Eintracht Kevin Trapp verkaufen? Ja, das würde passen. Nein, auf keinen Fall. Das kann ich nicht beurteilen. Loca-tag 'coffee_cup_voting_honeypot_label' not found

Sollte es dann so kommen, wäre der Verkauf wohl keine Entscheidung gegen Trapp, sondern eine pragmatische Entscheidung für jenen Transfer, der bei hohem finanziellen Ertrag den sportlichen Substanzverlust möglichst gering hält. Einen Kostic etwa könnte man nur dann ersetzen, wenn man einen Großteil der Transfersumme umweglos für einen Ersatz reinvestiert. Wenn überhaupt. Hinzu kommen die eingesparten Gehaltskosten des Großverdieners Trapp. Und klar, für die Fans wäre der Verlust des beliebten Keepers schade, schließlich war die Kombi Trapp und Eintracht Frankfurt als Langzeitprojekt angelegt. Das wäre es ohne Corona wohl auch geblieben. Aber ungewöhnliche Zeiten...