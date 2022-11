Das Champions-League-Achtelfinale ist eingetütet, Eintracht Frankfurt steht unter den besten 16 Teams in Europa. Wie wird ausgelost, wer sind die möglichen Gegner und warum ist Paris nicht dabei? Die wichtigsten Fragen und Antworten gibt es hier.

Videobeitrag Video Die Eintracht im Champions-League Rausch | hessenschau Sport vom 02.11.2022 Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Nach dem 2:1-Sieg bei Sporting Lissabon am Dienstagabend überwintert Eintracht Frankfurt in der Champions League. Doch wie geht es im kommenden Jahr in der Königsklasse genau weiter? Hier sind die Fragen und Antworten nach dem Achtelfinal-Einzug.

Wer sind die möglichen Achtelfinal-Gegner der Eintracht?

Eintracht Frankfurt wird als Gruppenzweiter im Topf der ungesetzten Teams sein und einen Gruppensieger zugelost bekommen. Nach Abschluss aller Gruppenspiele am Mittwochabend stehen die möglichen Gegner fest. Diese sind: die SSC Neapel, der FC Porto, der FC Chelsea, Manchester City, Real Madrid und Benfica Lissabon. Die Portugiesen zogen am Mittwoch dank eines 6:1-Kantersiegs bei Maccabi Haifa in letzter Sekunde an Paris St. Germain vorbei und sicherten sich den Gruppensieg in Gruppe H.



Kurios: Da Paris und Lissabon die Gruppenphase punktgleich abschlossen, der direkte Vergleich (beide Spiele 1:1) keinen Sieger hervorbrachte und auch das Torverhältnis gleich war (16:7), wurde Benfica Lissabon letztlich dank mehr erzielter Auswärtstore Gruppensieger. Was es alles gibt.



Spiele gegen deutsche Teams (FC Bayern München) sowie gegen eigene Gruppengegner (Tottenham) sind im Achtelfinale ausgeschlossen.

Wer ist neben der Eintracht in Topf 2?

Ebenfalls sicher als Gruppenzweiter im Achtelfinale dabei sind der FC Liverpool, der FC Brügge, Inter Mailand, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Paris St. Germain und die AC Mailand. Da die siebenTeams ebenfalls in Lostopf zwei sind (und zudem Duelle gegen deutsche Teams nicht möglich sind), sind sie keine potenziellen Gegner der Eintracht.

Wann ist die Achtelfinal-Auslosung?

Die Achtelfinal-Partien werden am kommenden Montag (7. November) um 12 Uhr ausgelost. Danach findet übrigens nur noch eine weitere Auslosung statt, denn am 17. März 2023 werden direkt die Kugeln für Viertel- und Halbfinals gezogen.

Wann wird das Achtelfinale gespielt?

Die Achtelfinals finden am 14./15./21./22. Februar und 7./8./14./15. März 2023 statt. Genau terminiert werden die Spiele nach der Auslosung. Bereits jetzt steht fest, dass die Eintracht zuerst daheim antreten und das Rückspiel auswärts bestreiten wird.

Darf die Eintracht ihren Kader verändern?

In der Winterpause dürfen drei Änderungen am Kader vorgenommen werden. So können mögliche Winter-Neuzugänge ergänzt und Abgänge gestrichen werden. Denkbar ist außerdem, dass der in den vergangenen Monaten verletzte Almamy Touré, der bislang nicht auf der Liste stand, dann einen Kaderplatz bekommen wird. Die Zahl von 25 Spielern auf der A-Liste darf aber nicht überschritten werden. Die Frist zur Nachnominierung endet am 2. Februar 2023.

Was bedeutet die überstandene Gruppenphase finanziell?

Der Achtelfinal-Einzug in der Champions League beschert dem Verein einen warmen Geldregen in Höhe von 9,6 Millionen Euro. "Das ist für Eintracht Frankfurt ein richtig großer Schritt", sagte Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann.

Frankfurt steht im Champions-League-Achtelfinale Historisch! Der Eintracht gehen die Superlative aus Eintracht Frankfurt schreibt eifrig an der eigenen Vereinsgeschichte weiter. Die erstmalige Teilnahme an der Champions League war nicht genug. Nun stehen die Hessen sogar im Achtelfinale – und können es selbst gar nicht begreifen. Zum Artikel

Was ist mit der Youth League?

In der Youth League, die in der Gruppenphase noch an die Spiele der Champions League gekoppelt war, geht es nun separat weiter. Da die U19 von Eintracht Frankfurt genau wie die Profis den zweiten Platz in der Gruppe belegt hat, geht es am 7. oder 8. Februar 2023 mit einer Playoff-Partie weiter. Der Gegner für die Frankfurter wird aus dem Meisterweg stammen, denn die Gruppenphase der Youth League lief zweigleisig. Auf wen das Team von Trainer Damir Agovic als nächstes treffen wird, entscheidet sich bei der Auslosung am 8. November. Sicher ist aber schon jetzt, dass die Eintracht auswärts antreten muss.