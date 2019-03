Die Frankfurter Eintracht muss im Europa-League-Hinspiel gegen Inter Mailand auf Ante Rebic verzichten. Eine Knieverletzung stoppt den Kroaten. Gut möglich, dass der Offensivmann auch für das Rückspiel ausfällt.

Die Frankfurter "Büffelherde" hat vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand einen prominenten Ausfall zu beklagen: Ante Rebic muss für die Europa-League-Partie am Donnerstag (18.55 Uhr) im Stadtwald passen. Der Kroate hat sich auf den Weg nach Belgrad gemacht, um sich dort sein lädiertes Knie von einem Arzt seines Vertrauens noch einmal untersuchen zu lassen. "Uns ist wichtiger, dass nicht noch mehr kaputt geht", begründete Sportdirektor Bruno Hübner die Maßnahme, die mit "Auge und Perspektive" betracht worden sei.

Rebic hatte sich am Samstag beim 3:2-Last-Minute-Sieg über die TSG Hoffenheim das rechte Knie verdreht. Passiert war das Unglück kurz vor dem Halbzeitpfiff. Mit schmerzverzerrtem Gesicht war der Vize-Weltmeister auf dem Rasen liegengeblieben, musste behandelt - und schließlich zur Pause ausgewechselt werden. Zumindest konnte Hübner eine Teil-Entwarnung geben. Alle Bänder seien stabil. Dennoch sei Flüssigkeit ins Knie gekommen, die nun raus müsse, erklärte der Sportdirektor weiter.

Eintracht will kein Risiko eingehen

Mit Blick auf die nächsten Aufgaben will die Eintracht kein unnötiges Risiko eingehen. "Wir haben auch in der Bundesliga noch Herausforderungen", betonte Hübner. Der nächste Prüfstein nach der Partie gegen Inter ist das Auswärtsspiel am Montag (20.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf. Beim Wiedersehen mit Ex-Trainer Friedhelm Funkel wird Rebic wohl auch nicht dabei sein. Denn der 25-Jährige wird sich nach Aussage Hübners fünf Tage lang in Belgrad aufhalten und in der serbischen Hauptstadt betreut.

Schon in der Vergangenheit hatte sich Rebic bei Verletzungen immer wieder fernab seiner Frankfurter Wahlheimat behandeln lassen. Das Umfeld spielt für den wuchtigen und zweikampfstarken Offensivmann eine übergeordnete Rolle auf dem Weg zur Gesundung. "Es geht auch um den Kopf. Er muss seinen Körper einsetzen können", hob Hübner hervor.

Rückspiel? "Das wird eng"

Entsprechend möchte der 58-Jährige auch keine Prognosen abgeben, wie lange Rebic nun ausfallen wird. "Wir hoffen, dass er für das Rückspiel fit wird", richtete der Sportdirektor seine Augen auf das Match am 14. März im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion. Um wenig optimistisch hinzuzufügen: "Das wird aber eng." Dass die Eintracht jedoch auch ohne Rebic als Teil des torgefährlichen Sturmtrios mit Luka Jovic und Sébastien Haller bestehen kann, hat sie erst am Samstag beim verrückten Sieg über Hoffenheim eindrucksvoll bewiesen.