Im Training von Eintracht Frankfurt meldete sich am Montag gleich ein Trio zurück im Dienst. Makoto Hasebe bietet sich zudem auf ungewohnter Position als Alternative an, Sorgen macht Neuzugang Goncalo Paciencia.

Ganz am Ende des montäglichen Trainingsauftakts von Eintracht Frankfurt gab es dann doch noch einen Stimmungskiller. Der portugiesische Stürmer Goncalo Paciencia krümmte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden, um ihn herum bildete sich schnell eine mitfühlende und Trost spendende Spielertraube. Selbst Sportdirektor Bruno Hübner eilte herbei, um sich die mögliche Verletzung aus nächster Nähe anzusehen.

Erste Diagnose: mit dem Knie weggeknickt, Auftreten nicht möglich, Trainingsende. "Paciencia musste die Einheit vorzeitig beenden. Alles Gute", kommentierte die Eintracht kurz später via Twitter das unrühmliche Ende eines bis dahin gelungenen Wochenstarts.

Hütter hat wieder mehr Alternativen

Rund eine Stunde vorher hatte Trainer Adi Hütter mit David Abraham (Pferdekuss), Mijat Gacinovic (Fußprellung) und Ante Rebic (Adduktorenprobleme) gleich drei Rekonvaleszenten zurück im Mannschaftstraining begrüßt. Kapitän Abraham und Mittelfeld-Antreiber Gacinovic spulten das volle Programm ab und sollten für das Spiel am Freitagabend (20.30 Uhr) bei Borussia Dortmund wieder einsatzbereit sein. Rebic ließ das Abschlussspiel ausfallen, seine Rückkehr auf den Platz rückt näher. Comeback gegen den BVB zumindest nicht unmöglich.

Pünktlich zur ersten Englischen Woche der Saison inklusive Europa-League-Auftritt am Donnerstag in Marseille und Flutlicht-Highlight vor heimischem Publikum am Sonntag (18 Uhr) gegen RB Leipzig wird die Frankfurter Patientenliste also etwas kleiner. Abgesehen von Carlos Salcedo, der nach dem Riss der Syndesmose die komplette Hinrunde verpassen könnte, und dem gesperrten Jetro Willems hat Coach Hütter alle Mann an Bord.

Mit Simon Falette und Marco Fabián drängen zudem zwei Aussortierte aus der aufgelösten Trainingsgruppe zwei zurück in den Kader. "Falette könnte für Salcedo einspringen. Er hat gezeigt, dass er Bundesliga spielen kann", warb Gacinovic in der Frankfurter Rundschau für seinen französischen Mitspieler.

Hasebe hadert mit seiner Situation

Einer, der seine Qualitäten in Frankfurt schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat und nach vier Jahren als Eintracht-Stammspieler bei der 1:2-Niederlage gegen Werder Bremen überraschend nur auf der Tribüne saß, ist Makoto Hasebe. Der Japaner, der nach seiner WM-Teilnahme verspätetet ins Training einstieg und beim Bundesliga-Auftakt in Freiburg (2:0) von einer Grippe ausgebremst wurde, ist unter Coach Hütter derzeit nur zweite Wahl.

Die Gründe: Nach der Umstellung von Dreier- auf Viererkette ist Hasebes Paraderolle als Libero nicht mehr gefragt, im Mittelfeld haben andere Spieler die Nase vorne. "Natürlich bin ich unzufrieden mit meiner Situation, aber im Fußball ist das manchmal eben so", hadert der 34-Jährige. "Im Moment sind aber paar Spieler besser als ich, meint der Trainer."

Namentlich sind das Neuzugang Lucas Torro und Gelson Fernandes, die beide Bundesliga-Partien als Doppelsechs bestritten, sowie Jonathan de Guzman. Obwohl keiner der drei genannten vollends überzeugte, muss sich Hasebe hinten anstellen. Eine ungewohnte Rolle für den ehemaligen Kapitän der japanischen Nationalelf: "Ich war bei der Eintracht immer Stammspieler."

Letzter Ausweg: rechter Außenverteidiger

Damit das auch in Zukunft wieder so sein wird, würde Hasebe sogar seinen Job wechseln. Weg von Libero oder dem Spielgestalter im zentralen Mittelfeld, ab auf die Außenbahn. "Wir haben ja ein paar Verletzte, zur Not würde ich auch rechter Außenverteidiger spielen", sagte er. Eine Position, auf der Hasebe bereits in der Saison 2015/16 ein paar Mal durchaus gefallen konnte. "Ich kann der Mannschaft helfen - wenn ich auf dem Platz stehe." Gleiches gilt für Gacinovic, Abraham und Rebic.