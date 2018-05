Ein Mann wie eine Büffelherde: Über einem starken Frankfurter Kollektiv thronte beim Pokalfinale gegen den FC Bayern Ante Rebic. Der Matchwinner ließ Nationalspieler reihenweise wie Alt-Herren-Fußballer aussehen. Dahinter stand ein denkbar simpler Plan.

Wer sonst außer Kevin-Prince Boateng sollte das Wort führen? Bei der Pokalfeier auf dem Rathausbalkon zog der geborene Entertainer eine unterhaltsame Show am Mikrofon ab, besang den "Fußballgott" Alex Meier, plauderte über den Wechsel von Niko Kovac zum FC Bayern und forderte eine Gesangseinlage von Torwarttrainer Moppes Petz.

Die schönste Anmoderation hatte sich Boateng aber für einen anderen aufgehoben. "Wir haben eine Maschine in der Mannschaft" brüllte Boateng den Abertausenden auf dem Frankfurter Römer entgegen. Und die brüllten zurück: "Aaaante Rebic!" Während der Kroate die Huldigung und den Pokal aus Boatengs Händen eher beschämt entgegennahm, setzte der schon wieder das Mikro an.

"Was der Junge da gestern gemacht hat… unglaublich, oder?", fragte Boateng– und tat das, was Fußballer eigentlich nie machen. Er plauderte Interna aus der Kabine aus. "Er hat vor dem Spiel gesagt mit seinem super Deutsch: 'Bruder, schlag den Ball lang!' Und dann hab ich gesagt: Bruder, ich schlag den Ball lang!" Und da sage noch mal jemand, Fußball wäre kompliziert.

Hoch und weit – und Rebic erledigt den Rest

Pokalsieger und "Man of the Match": Ante Rebic. Bild © Imago

Ob der Cheftrainer auch noch etwas zur Vorbereitung aufs Pokalfinale beitragen durfte, ist nicht überliefert. Rebics Matchplan aber ging beim 3:1-Erfolg über den haushohen Favoriten aus München voll auf. Vor dem Führungstreffer in der 11. Minute erzwang Rebic selbst im Mittelfeld den Münchener Ballverlust und traf nach Doppelpass mit Boateng, ehe Danny da Costa das Leder vor dem 2:1 den Anleitungen entsprechend einfach nur "lang machte". Der Rest war Rebics Extraklasse.

Ganze 28 Ballkontakte, mancher Balljunge im Berliner Olympiastadion hatte vermutlich mehr, benötigte der 24-Jährige, um den großen FC Bayern in die Depression zu stürzen. Bei drei Torschüssen traf Rebic zweimal, und noch viel eklatanter: Er ließ die Nationalspieler Mats Hummels und Niklas Süle zeitweise aussehen wie Alt-Herren-Fußballer. So wie beim erwähnten Tor zum 2:1, als Rebic nach 82 Minuten noch einen unwiderstehlichen Sprint anzog und wie eine Ein-Mann-Büffelherde an den Verteidigern vorbeirauschte.

Ein Schnäppchen sondergleichen

In der Retrospektive wirkt es beinahe absurd, dass Eintracht Frankfurt im vergangenen Sommer darauf verzichtete, Rebic für die festgeschriebene Ablöse von 3,2 Millionen Euro vom AC Florenz zu verpflichten. Nach nur einjähriger Leihe ging es für den Kroaten zunächst zurück in Richtung Toskana, auch wenn viele Fans darüber nur den Kopf schütteln konnten. Immerhin hatte Rebic gerade Borussia Dortmund mit seinem Treffer im Pokalfinale an den Rand einer Niederlage gebracht.

Ob es glückliche Fügung war oder doch ein von langer Hand geplanter Schachzug der Hessen, dass Rebic am letzten Tag der Transferperiode doch wieder in Frankfurt landete? Egal. Fakt ist, der Angreifer war plötzlich wieder da, und das dem Vernehmen nach für deutlich weniger Geld, als ursprünglich verabredet. In Zeiten neunstelliger Ablösesummen ein Transfercoup epischer Proportion. Das zeigte sich spätestens an diesem Samstagabend in Berlin.

"Schlimmer Finger?" Kovac nimmt den Menschen Rebic in Schutz

Dabei verlief die Karriere des Hochtalentierten lang nicht so gradlinig wie seine Laufwege im Pokalfinale. Split, Florenz, Leipzig, Verona und jetzt Frankfurt. So richtig glücklich wurde Rebic erst bei seiner fünften Profistation am Main. Hier soll er endlich sesshaft werden.

"Viele haben ihm unterstellt, dass er ein schwieriger Charakter ist, ein schlimmer Finger", berichtete Kovac nach dem Pokaltriumph. "Aber er ist ein ganz zahmer Bursche, ein netter Kerl. Man muss nur wissen, wie man ihn anfasst, und auch mal ein Auge zudrücken."

Rebic sagte nach seiner Vertragsunterschrift bis 2021 im vergangenen Dezember: "Ich habe mich schon in der vergangenen Saison total wohl gefühlt und freue mich, dass man mir zum zweiten Mal das Vertrauen geschenkt hat. Das möchte ich gern zurückzahlen und weiterhin mein Bestes für den Erfolg des Teams geben." Dieses Versprechen hat er mit seinem Meisterstück gegen München schon eindrucksvoll erfüllt.