Nachfolger in Esbjerg, Bröndby und Frankfurt: Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man Frederik Rönnow glatt als Stalker von Lukas Hradecky bezeichnen. Bei der Eintracht will der neue Schlussmann ähnlich wie der Vorgänger glänzen – aber nicht in jeder Hinsicht.

Seinen Auftakt als designierter Stammtorhüter bei der Eintracht kann Frederik Rönnow durchaus als misslungen bezeichnen. Statt in der Südtiroler Sonne den Bällen hinterher zu hechten, musste sich der Däne die Trainingseinheiten seiner neuen Mitspieler zunächst vom Rand aus anschauen – nicht auf einem Liegestuhl, sondern auf dem Ergometer. "Im Moment fahre ich viel Rad, ich komme mir vor wie bei der Tour de France", flüchtet sich Rönnow am Montag bei einer Presserunde in Gais in Galgenhumor.

Gleich bei seiner ersten Einheit in Frankfurt hatte sich der Neuzugang aus Bröndby das rechte Knie verdreht und konnte seither nur individuell trainieren. Mit dem Radfahren sollte zeitnah aber Schluss sein. Rönnow will noch in dieser Woche ins Mannschaftstraining einsteigen. Erste gemeinsame Schritte mit dem Torwart-Quartett machte er bereits am Montagnachmittag. Neben Aufwärm- und Trockenübungen standen für ihn erstmals in Gais auch Fangübungen auf dem Programm.

Dem 25-Jährigen steht in den kommenden Tagen ein Spagat bevor: Auf der einen Seite darf er nichts überstürzen, um keine größere Verletzung zu riskieren. Auf der anderen Seite braucht er den Spielrhythmus für seine Topform.

Beim Supercup könnte Rönnow zwischen den Pfosten stehen

Bereits in knapp zwei Wochen steht das Endspiel um den Supercup gegen den FC Bayern an. Bis dahin dürfte Rönnow wettkampfbereit sein, unter Druck will er sich aber nicht setzen: "Das stresst mich nur." Auch wenn beim Supercup der erste Titel und eine Menge Prestige zu gewinnen sind, so dürfte den Verantwortlichen des Bundesligisten ohnehin mehr daran gelegen sein, Rönnow eine Woche später im DFB-Pokal beim SSV Ulm auf dem Platz zu sehen.

Die Erwartungen an den neuen Schlussmann sind durchaus groß. Das weiß auch der Däne, der sich seit jeher an den großen Fußstapfen seines Dauer-Vorgängers Lukas Hradecky messen lassen muss. Den Ex-Eintracht-Keeper hatte Rönnow bereits in Esbjerg und bei Bröndby ersetzt. Da sei der Wechsel nach Frankfurt nur logisch gewesen, scherzt Rönnow.

Stets auf Hradecky Spuren

Die ewigen Vergleiche mit Top-Torhüter Hradecky scheinen ihn nicht groß zu stören. So sei eben das Business, meint Rönnow. "Als ich zu Bröndby kam, liebten alle Lukas. Jetzt ist es das gleiche hier." Ein bisschen Amore aus der Fankurve? Auch dem smarten Dänen dürften die Herzen der Anhänger schnell zufliegen, wenn er dem Bundesligisten das erste Spiel mit seiner Reaktionsschnelligkeit gewonnen hat. Auf den Kopf und auf den Mund gefallen ist Rönnow wie auch Hradecky jedenfalls nicht. Beide taugen als Sympathieträger.

Welche Parallelen zieht Rönnow neben der Wahl des Arbeitgebers eigentlich selbst zum Neu-Leverkusener Hradecky? "Wir sind beide groß und schlank und nicht die muskulösesten Jungs der Welt", sagt der Däne, der bei allen Parallelen doch einen großen Unterschied ausgemacht hat: "Ich denke, ich bin nicht so ein großer Biertrinker wie Lukas."

Fauxpas in der Schulzeit

Aus Rönnows Mund klingt das so: "I'm not so much a beer guy like Lukas." Und dabei wäre man auch schon beim nächsten Unterschied zwischen den beiden Torhütern. Denn während Hradecky seine Antworten stets in mehr als passablem Deutsch gab, ist Rönnow noch auf Englisch unterwegs.

"Normalerweise lernt man Deutsch in Dänemark in der Schule, nur dummerweise habe ich stattdessen Französisch gewählt", bedauerte die neue Frankfurter Nummer eins. Und sorgte dann – ganz Hradecky-like – für einen Brüller: "Aber das kann ich auch nicht. Also sprecht nicht Französisch mit mir." In Sachen Humor bewegt sich Rönnow schon auf den Spuren seines ewigen Vorgängers. Wenn es mit dem Bällehalten ähnlich gut klappt, dürfte sich der Neuzugang schnell als der erhoffte Volltreffer für die Eintracht erweisen.