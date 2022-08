Wer sich den Gewinn der Europa League noch einmal in Erinnerung rufen möchte, fährt künftig S-Bahn. Der RMV schickt einen mit emotionalen Bildern aus der Saison geschmückten Zug durch die Region. Dragoslav Stepanovic hat sich schon ein 9-Euro-Ticket zugelegt.

70 Meter für die Ewigkeit. Mit diesem Spruch erinnern Eintracht-Fans an den Gewinn des DFB-Pokals, als Mijat Gacinovic 70 Meter über das Feld sprintete und den Ball zum 3:1-Finalsieg über die Linie schob. 70 Meter geballte Europa-League-Erinnerung rollen künftig durch die Rhein-Main-Region. Denn die Eintracht und der RMV haben eine S-Bahn mit emotionalen Bildern aus der Europa-League-Saison verziert, um an den Titelgewinn der abgelaufenen Saison zu erinnern. "Europas beste Mannschaft 2022" erinnert ein Schriftzug an prominenter Stelle ganz vorne auf der Bahn.

"Ich fahre kreuz und quer durch Frankfurt"

Hier ein Jubelbild aus Piräus, dort eins aus Barcelona. Die Bahn versucht, die Saison auf 70 Metern noch einmal Revue passieren zu lassen. Mit Erfolg: "Es weckt die Emotionen, die man damals empfunden hat", findet Torwarttrainer Jan Zimmermann, der bei der Vorstellung des neuen Sonderzugs am Donnerstag dabei war.

Ob er auch mal mit der Bahn fahren werde, ließ der 37-Jährige allerdings offen. "Wenn ich drinnen sitze, dann sehe ich die Bahn ja nicht", sagte "Zimbo" mit einem Augenzwinkern. Kult-Trainer Dragoslav Stepanovic hat da weniger Vorbehalte. "Ich habe das 9-Euro-Ticket schon in der linken Tasche, ich fahre kreuz und quer durch Frankfurt", kündigte der Markenbotschafter des Bundesligisten an.

Für die Region, durch die Region

Das dürfte mit der neuen Eintracht-Bahn gut möglich sein. Denn: Die S-Bahn soll nicht auf einer bestimmten Route zum Einsatz kommen, sondern auf möglichst vielen Strecken durch die ganze Rhein-Main-Region fahren. "Es sollte das Ziel sein, dass die Bahn von möglichst vielen Menschen gesehen wird", sagte Ex-Profi Alex Schur. Der Zug ist eine Identifikation des Vereins mit der Region – und eben andersrum.

Finanzvorstand Oliver Frankenbach glaubt, dass die Erinnerung an den Europa-League-Sieg so noch lange in den Köpfen der Menschen bleibt. Er selbst erinnert sich jedenfalls gerne zurück mit dem Ergebnis, dass er jedes Mal wieder eine neue Gänsehaut bekommt. "Weil es ein Erlebnis war, was mit nichts vergleichbar ist seit ich bei Eintracht Frankfurt arbeite", so Frankenbach. Das dürften zahlreichen Fans ähnlich sehen.