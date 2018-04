Carlos Salcedo ist zurück - nach seiner schweren Schulterverletzung steht der Eintracht-Verteidiger am Dienstag wieder mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz. Für den Saisonendspurt hat sich der Mexikaner viel vorgenommen und will auch danach in Frankfurt bleiben.

Die letzten Wochen waren für Carlos Salcedo nicht leicht. Nach seiner Schulterverletzung und der anschließenden Operation musste der mexikanische Innenverteidiger von der Tribüne aus mit ansehen, wie sein Team im Saisonendspurt ins Straucheln geriet, regelmäßig in der Schlussphase der Partien einbrach. "Die Situation ist natürlich alles andere als gut", sagte er am Montagabend im heimspiel! des hr-fernsehens. In der Mannschaft sei darüber gesprochen worden – auch und vor allem vor dem letzten Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den Hamburger SV. "Wir haben ein sehr wichtiges Spiel und da können wir zeigen, dass wir kämpfen wollen."

Salcedo spricht stets von "wir", nimmt sich selbst trotz seiner Verletzung nicht aus der Verantwortung. "Wir sind alle Profis und müssen uns auf darauf konzentrieren, was wir machen", so Salcedo. "Wichtig ist, dass wir Spieler Verantwortung übernehmen. Wir sind Schuld. Wir sind diejenigen, die auf dem Feld stehen. Wir müssen kämpfen." Es ist jener Kampfgeist, der Salcedo als Spieler auszeichnet – auf und neben dem Platz.

Keinen Bruch mit Kovac

Deshalb hadert er nicht mit dem angekündigten Weggang von Trainer Niko Kovac – und dem beinahe zeitgleich eingetretenen Leistungsabfall der Mannschaft. "Manchmal ist es vielleicht auch Schicksal", so der Mexikaner. Dann würden stets Erklärungen gesucht, dabei müsse die Mannschaft nun nach vorne schauen. "Wir haben die große Möglichkeit, am Samstag wieder etwas gutzumachen." In den vergangenen Wochen habe sich zwischen dem scheidenden Coach und dem Team nichts verändert, so Salcedo. "Das Verhalten und die Einstellung ist dieselbe. Es gibt keinen Bruch."

Und doch fehlen derzeit die Ergebnisse. Der Innenverteidiger aber ist überzeugt, dass sich das am Samstag gegen die Hamburger ändert. "Die Mannschaft wird reagieren und wir werden ein gutes Spiel machen", sagte er. Und auch hier ist das "wir" von Salcedo bewusst gewählt. "Ich trainiere am Dienstag wieder mit der Mannschaft und vielleicht kann ich schon am Wochenende auflaufen." Spätestens beim Pokalfinale in Berlin am 19. Mai will der Mexikaner aber wieder dabei sein. "Es wäre toll, wenn ich da mitspiele", betonte er. "Wir haben nicht jeden Tag die Chance, ein Endspiel zu spielen. Und wir alle wollen gewinnen und haben ein gutes Gefühl."

Salcedo will bleiben

Dieses Gefühl will Salcedo auch wieder auf dem Platz spüren – und denkt dabei auch schon über die Saison hinaus. Dann wird bei der Eintracht schließlich ein neuer Trainer an der Seitenlinie stehen. Wenn es nach Salcedo geht, sollte der sich nicht allzu sehr von Kovac unterscheiden. "Ich wünsche mir einen ähnlichen Trainer. Damit wir weiter eine Linie haben", sagte er. Die Eintracht habe das Potenzial, größere Ziele zu erreichen und eine mögliche Qualifikation für Europa eröffne dem Club noch ganz andere Möglichkeiten. "Wir können größer denken", so Salcedo.

Ob er auch in der kommenden Saison für die Eintracht auflaufen wird, ist allerdings noch offen. "Ich hoffe, dass ich lange hier bleiben darf", sagte er. Die Eintracht hatte den Verteidiger zur aktuellen Saison vom mexikanischen Erstligisten Deportivo Guadalajara ausgeliehen und kann nun eine Kaufoption für den 24-Jährigen ziehen. Ob das geschieht, ließ Sportvorstand Fredi Bobic bislang offen. In der kommenden Woche werde sein Berater an den Main kommen. Wenn es aber nach Salcedo geht, schnürt er auch in der kommenden Saison die Fußballschuhe für die Frankfurter. "Ich fühle mich sehr wohl hier."

Finale, Europa und dann die WM

Sein vorerst nächstes großes Ziel nach Saisonendspurt und Pokalfinale mit der Eintracht ist die Weltmeisterschaft in Russland. Dann will er mit Mexiko gegen Deutschland antreten und nicht nur das: "Das Ziel ist, unter die besten Vier zu kommen." Mexiko habe eine starke Generation, das Team sei seit Jahren eingespielt und will diesen Vorteil nutzen. Er persönlich macht am Dienstag den ersten Schritt in die Zukunft – wenn seine Leidenszeit endet und er endlich wieder mit der Mannschaft trainiert.