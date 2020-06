Heute gilt es: Kickt Eintracht Frankfurt den Bremen in Richtung zweite Bundesliga? Oder macht das Team von Adi Hütter den entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt? Die Jungs von FUSSBALL 2000 schauen den Krimi live bei YouTube.

Zittern, Hoffen und Nägelkauen: Das Nachholspiel in der Bundesliga zwischen der Eintracht und dem SV Werder hat für beide Teams wegweisenden Charakter. Wird es für die Frankfurter nochmal eng? Gelingt mit einem Sieg die Rettung und taumelt Bremen so in den Abgrund? Schauen Sie das Kellerduell heute live auf dem Second Screen mit dem Eintracht-Videopodcast.