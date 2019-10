Bittere Nachricht für Eintracht Frankfurt und Kevin Trapp: Der Torhüter hat sich eine schwerwiegende Schulterverletzung zugezogen, muss operiert werden und fällt für längere Zeit aus.

Eintracht Frankfurt muss einen schweren personellen Rückschlag verkraften. Nationaltorwart Kevin Trapp hat sich im Spiel beim 1. FC Union Berlin am vergangenen Freitag (2:1) einen Anriss der Rotatorenmanschette in der linken Schulter zugezogen und fällt für den Rest der Hinrunde bis zur Winterpause aus. Dies ergab eine eingehende Untersuchung durch einen Schulterspezialisten, teilte die Eintracht am Dienstag mit.

"Das ist leider keine gute Nachricht für Kevin und für uns. Wir wünschen ihm gute Besserung und sind zuversichtlich, dass er in bester Verfassung zurückkommt", sagte Sportdirektor Bruno Hübner. "Unser vollstes Vertrauen gilt Frederik Rönnow, der Kevin sicherlich gut vertreten wird."

Auch Hasebe fällt vorerst aus

Trapp hatte sich die schwere Verletzung kurz vor Schluss bei einem Zusammenprall mit Makoto Hasebe zugezogen. Der Frankfurter Abwehrchef erlitt dabei eine Gehirnerschütterung und fehlt den Hessen im zweiten Gruppenspiel der Europa League beim portugiesischen Vertreter Vitoria Guimarães am Donnerstag ebenfalls.