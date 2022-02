Eintracht Frankfurt peilt ausgerechnet gegen den FC Bayern die Trendwende an und setzt dabei voll auf die positiven Erinnerungen des Hinspiels. Trainer Oliver Glasner muss jedoch einige personelle Probleme lösen.

Eintracht Frankfurt empfängt am Samstag zur Topspielzeit (18.30 Uhr) das Topteam vom FC Bayern. Die Hessen befinden sich nach nur einem Sieg in diesem Kalenderjahr in einer Krise, die Gäste aus München sind aber auch nicht in Topform.

Die Ausgangslage

Es ist eigentlich wie immer, wenn der FC Bayern kommt: Die Eintracht geht als krasser Außenseiter in die Partie, irgendwo in den Frankfurter Hinterköpfen versteckt sich aber die leise Hoffnung auf eine Sensation. Beispiele, dass das Münchner Starensemble in Hessen gestolpert ist, gibt es reichlich. Ob ein Frankfurter Sieg derzeit aber tatsächlich im Bereich des Möglichen liegt? Es ist nur schwer vorstellbar.

Der FC Bayern ist aktuell zwar auch nicht unschlagbar, wie die 2:4-Niederlage in Bochum und zumindest die erste Hälfte gegen Greuther Fürth (0:1) bestätigen. Für Optimismus waren die Leistungen der Eintracht an den vergangenen beiden Wochenenden gegen Wolfsburg (0:2) und in Köln (0:1) aber einfach zu schlecht. Die Offensive ist ideenlos und ungefährlich, die Abwehr streut zu viele Fehler ein. Wenn die Eintracht gegen die Gäste aus München wirklich etwas holen will, muss eine enorme Leistungssteigerung her. Oder ein Wunder wie im Hinspiel.

Das Personal

Hinzukommt, dass Eintracht-Trainer Oliver Glasner auch noch ein Stammspieler-Trio ersetzen muss. Kristijan Jakic fehlt gelbgesperrt, Sebastian Rode (Rippe) und Daichi Kamada (Knie) müssen verletzungsbedingt passen. Eng wird es damit vor allem auf der Doppelsechs, wo sich Glasner zwischen Makoto Hasebe und Ajdin Hrustic entscheiden muss. Wahrscheinlich ist zudem, dass die Eintracht wie schon in der Hinrunde in München mit insgesamt sieben defensiven Feldspielern auflaufen wird.

Bild © hessenschau.de

Bei den Bayern müssen neben Thomas Müller (Corona) auch Manuel Neuer (Meniskus), Leon Goretzka (Knie) Alphonso Davies (Herzprobleme) und Corentin Tolisso (Muskelfaserriss) passen. Kingsley Coman ist nach einer Wadenverletzung wieder verfügbar.

So könnten die Bayern spielen: Ulreich - Pavard, Upamecano, Süle, Hernandez - Kimmich, Musiala - Gnabry, L. Sané, Coman - Lewandowski

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: "Ich habe den Jungs gesagt, ob sie sich daran erinnern können, was vor dem Hinspiel in München war. Damals habe ich gesagt, wir fahren nach München, um dort zu gewinnen. Alle haben gedacht, was erzählt der denn für einen Schwachsinn - und dann haben wir es geschafft."

Julian Nagelsmann: "Frankfurt ist eine Mannschaft, die klare Abläufe hat und einen Trainer, der eine Idee hat, wie man verteidigt und auch eine verteidigende Mannschaft, wie wir es sind, zu umspielen. In Verbindung mit den Fans, die für eine gesunde, aggressive Stimmung im Stadion sorgen, haben sie eine gute Körperlichkeit und Galligkeit. Es ist eine Aufgabe, an der wir uns messen wollen."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Bei der Eintracht liegt der Fokus auf den Leistungsträgern. Filip Kostic und Martin Hinteregger, die beide der Musik zuletzt etwas hinterherrannten, sind ebenso gefragt wie Jesper Lindström, Djibril Sow oder natürlich Kevin Trapp. Die Eintracht, so ist das eben gegen die Bayern, braucht auf allen Positionen einen Sahne-Tag. Ausschläge nach unten, und davon gab es in den vergangenen Partien vor allem bei den vermeintlichen Führungsspielern zu viele, werden direkt bestraft.

Und bei den Bayern? Robert Lewandowski (28 Tore in 23 Spielen) soll ganz gut drauf sein.

Die Statistik des Spiels

Apropos Lewandowski: Der Pole hat in dieser Spielzeit bereits 16 Auswärts-Tore erzielt und könnte mit einem weiteren Treffer einen Bundesliga-Rekord aufstellen. Zum Vergleich: Alle Spieler der Eintracht zusammen haben im gleichen Zeitraum nur dreimal öfter getroffen.

Ein Rekord, allerdings ein negativer, winkt auch den Hessen: Eine weitere Niederlage im eigenen Stadion wäre bereits die vierte Heimpleite in Folge. Das gab es in der Geschichte bislang nur einmal: In der Saison 2010/11 und der berühmt-berüchtigten Rückrunde der Schande.