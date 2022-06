Der Kracher-Deal ist fix: Mario Götze wechselt zu Eintracht Frankfurt und unterschreibt beim Europa-League-Sieger für drei Jahre.

Was sich seit Tagen anbahnte, ist nun perfekt: Eintracht Frankfurt hat WM-Held Mario Götze verpflichtet. Der 30-Jährige kommt von PSV Eindhoven und unterschreibt bei den Hessen einen Vertrag bis Juni 2025. Das bestätigte die Eintracht am Dienstagabend.

"Ich freue mich wahnsinnig auf Eintracht Frankfurt. Dieser Verein hat eine außergewöhnliche Entwicklung genommen und hat einen spannenden und ambitionierten Weg eingeschlagen, auf dem ich den Klub nun begleiten darf", wurde Götze in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

"Vom Stadion über die Fans bis zur Stadt passt einfach alles zu mir"

"Die Gespräche mit Markus Krösche und Oliver Glasner haben schnell gezeigt, dass wir die gleichen Ziele und Ideen haben und verfolgen. Dieser Klub hat ein großartiges Fundament. Vom Stadion über die Fans bis zur Stadt passt einfach alles zu mir. Ich freue mich total auf meine Rückkehr in die Bundesliga. Darüber hinaus haben wir die Chance, in der Champions League zu spielen", so Götze weiter.

"Dass sich ein Spieler wie Mario Götze bei zahlreichen Angeboten voller Überzeugung für Eintracht Frankfurt entschieden hat, spricht zunächst für das herausragende Image, das sich der Klub in den vergangenen Jahren erarbeitet hat. Über die fußballerischen Qualitäten muss ich nicht viele Worte verlieren. Ein Spielertyp wie er hat uns bisher gefehlt", so Sportvorstand Markus Krösche."

"Langjährige Erfahrung auf internationalem Topniveau"

"Marios technische Fähigkeiten werden unserem Spiel gerade bei eigenem Ballbesitz gegen tiefstehende Gegner enorm helfen. Zudem kann er seine Stärken auf nahezu jeder Offensivposition zur Geltung bringen, was uns noch mehr taktische Variabilität verleiht. Nicht zuletzt bringt er langjährige Erfahrung auf internationalem Topniveau mit", so Krösche weiter.

Warten auf den Weltmeister Eintracht: Götze unterschreibt leistungsbezogenen Vertrag Schon am heutigen Dienstag soll Mario Götze bei Eintracht Frankfurt den Medizincheck absolvieren. Dann fehlt nur noch die Unterschrift. Der Weltmeister kostet erstmal deutlich weniger als erwartet. Zum Artikel

Damit ist der Eintracht ein echter Transfercoup gelungen. Götze hatte am Dienstag den Medizincheck absolviert. Er kostet nach hr-Informationen dank einer Ausstiegsklausel lediglich drei Millionen Euro, auch das Gehalt soll überschaubar und leistungsbezogen sein.

Der 30-Jährige war in den vergangenen beiden Spielzeiten 77 Mal für die PSV Eindhoven am Ball, mit der er 2021 den niederländischen Supercup und 2022 den nationalen Pokal gewann, wozu er je 18 Tore und Vorlagen beisteuerte. Zuvor absolvierte der offensive Mittelfeldspieler zwischen 2010 und 2020 insgesamt 219 Partien für Borussia Dortmund und 114 für den FC Bayern München.

Mit den deutschen Topklubs holte Götze unter anderem fünf Meisterschaften, vier DFB-Pokalsiege sowie den UEFA-Supercup und die FIFA-Klubweltmeisterschaft. Den größten Erfolg feierte der 63-malige deutsche Nationalspieler 2014, als er bei der Weltmeisterschaft in Brasilien in der Verlängerung gegen Argentinien das goldene 1:0 zum Titelgewinn erzielte.