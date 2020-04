Pokalsieg, Ab- und Aufstiege und mehrere hundert Spieler: Eintracht Frankfurt hat in den ersten 20 Jahren des Jahrtausends einiges erlebt. Doch wer waren die besten Spieler dieser zwei Jahrzehnte? Das beantworten wir mit Hilfe einer Vielzahl von Experten in den kommenden Tagen.

Die Eleganz von Luka Jovic, die Ruhe am Ball von Makoto Hasebe oder doch die Kompromisslosigkeit von Sotirios Kyrgiakos? Oder am besten alle drei? Welche Spieler haben Eintracht Frankfurt in den vergangenen 20 Jahren am meisten geprägt? Wem hat der Club am meisten zu verdanken? Wer – um es möglichst einfach zu halten – waren die Besten?

Diese Fragen haben wir eine Gruppe von Experten gestellt, die die Eintracht seit Jahren intensiv verfolgen. Mitglieder der HR-Sportredaktion, Kollegen von Zeitungen wie der Frankfurter Rundschau, der Bild, dem Kicker und der FAZ sowie Fan-Bloggern wie den Mitgliedern des Eintracht-Podcasts und prominenten SGE-Anhängern wie Henni Nachtsheim.

Präsentation in den kommenden Tagen

Die Regeln waren simpel: In der Vorauswahl standen nur Spieler, die eine Mindestanzahl von Spielen ab der Saison 2000/01 gemacht haben. Entscheidend war nur die Leistung bei Eintracht Frankfurt, nicht bei früheren oder späteren Clubs. Positionen waren egal, theoretisch könnten auch nur Stürmer oder Abwehrspieler in der Liste stehen.

Heraus kamen jede Menge Namen und Rankings, die wir gesammelt und ausgewertet haben. In den kommenden Tagen dieser ungewöhnlichen, fußballfreien Zeit werden wir die Ergebnisse präsentieren: Die besten 20 Spieler der Frankfurter Eintracht in diesem Jahrtausend.

Am Mittwoch (29. April) veröffentlichen wir die Plätze 20 bis 16. Am Donnerstag (30. April) die Plätze 15 bis 11. Ab dem 1. Mai arbeiten wir uns mit Einzelportraits täglich die Top Ten hinauf bis zur Spitze.

Es sind außergewöhnliche Spieler, wegen ihrer Erfolge, wegen ihrer konstanten Leistung oder wegen einiger, weniger Momente. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und am Ende über euer Voting, ob die Experten denn auch richtig lagen.