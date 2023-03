Die italienischen Behörden sperren die Eintracht-Fans für das Champions-League-Spiel in Neapel aus. In Frankfurt ist man entsetzt, sieht aber keine Handhabe gegen das Vorgehen.

Das italienische Innenministerium wird eine Verfügung gegen die SSC Neapel erlassen, wonach dem Verein der Verkauf von Eintrittskarten an Fans von Eintracht Frankfurt für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League untersagt ist. Wie die Hessen am Dienstag mitteilten , soll die Verfügung im Laufe des Tages erlassen werden.

Das offizielle Gästekontingent, das der Eintracht nach dem Reglement der Uefa zusteht, liegt eigentlich bei 2.700 Karten. 2.400 Plätze davon befinden sich im Gästesektor. Die Frankfurter wollen sich ausführlich zu den weiteren Entwicklungen äußern, sobald ihnen der konkrete Inhalt der Verfügung vorliege. Man sei bei den italienischen Behörden offenbar der Meinung, nicht für die Sicherheit sorgen zu können.

Charterflieger abgesagt

Bei der Eintracht ist man sicher: Die Maßnahmen werden durchgesetzt, ein Betretungsverbot der Stadt wird folgen. "Das ist ein trauriger Tag für den Fußball", sagte Eintracht-Justiziar Philipp Reschke in einer Medienrunde am Dienstag. "Die Integrität des Wettbewerbs wird massiv gefährdet."

Die Eintracht könne dagegen nichts tun. "Es gibt keinen Hebel, bei dem wir ansetzen können." Fans sollten die Reise ohne Ticket nicht antreten, rät Reschke. Alle sechs geplanten Charterflieger seien abgesagt worden.

Die Eintracht tritt am 15. März (21 Uhr) zum Champions-League-Rückspiel bei der SSC Neapel an. Das Hinspiel hatten die Frankfurter mit 0:2 verloren.