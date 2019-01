Freiburg geschlagen, einen Platz in der Tabelle gut gemacht und Rückkehrer Rode integriert: Auf dem Papier sieht die Lage bei Eintracht Frankfurt rosig aus. Dennoch gibt Sportvorstand Bobic nach dem Rückrundenstart den Mahner.

Frei nach dem Motto "Es ist nicht alles Gold, was glänzt" hat Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic seiner Mannschaft nach dem 3:1-Erfolg über Freiburg einige mahnende Worte mit auf den Weg gegeben. Wie schon Cheftrainer Adi Hütter zuvor monierte er die Art und Weise, wie die Frankfurter im Heimspiel am Samstag aufgetreten waren: zunächst 30 Minuten mut- und ideenlos und nach der Pause dann zu passiv gegen einen Gegner, der mit dem Mut der Verzweiflung das Tor von Kevin Trapp berannte.

"Man muss die Dinge klar ansprechen, die uns nicht gefallen", sagte Bobic im hr-heimspiel!. Klar könnte der neutrale Zuschauer nun meinen, dass es der 47-Jährige ein wenig übertreibt, wenn er nach dem Erfolg und dem Klettern auf Tabellenplatz fünf davon spricht, dass man "den Blick für die Realität nicht verlieren" dürfe. Doch Bobic ordnet die Leistung ins Gesamtbild einer langen Saison ein, in der die Eintracht schon weitaus bessere Spiele absolviert hat als nun gegen den SC Freiburg, der bei allem Respekt nicht zu den stärksten Mannschaften der Bundesliga zählt.

Im Zweifel lieber zu kritisch

"Wir haben eine verdammt gute Vorrunde gespielt, 27 Punkte geholt und sind durch die Europa League gegangen", sagte Bobic. Daran will und muss man sich nun messen lassen in Frankfurt, so die Botschaft des ehemaligen Stürmers. "Wir sind vorne dabei, da wollen wir auch länger bleiben und vielleicht auch bis zum Schluss. Dafür müssen wir alles abrufen. Deshalb sind wir auch ein bisschen kritischer, wenn wir nicht alles abrufen."

Mit dieser Einstellung steht Bobic ohnehin nicht allein da. Ob Trainer Hütter oder seine Spieler: Jeder, der nach der Partie gegen Freiburg ein Mikrofon unter die Nase gehalten bekam, beteuerte, dass nach dem Auftakt ins neue Jahr noch einiges an Luft nach oben vorhanden sei.

Wie weit die Hessen derzeit sind, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Dann warten nacheinander Bremen, Dortmund, Leipzig und Mönchengladbach. Zur Erinnerung: Gegen dieses Quartett fuhr die Eintracht in der Hinrunde genau einen Zähler ein, beim 1:1 daheim gegen Leipzig.

Bobic lässt weitere Transfers offen

Mut machen den Frankfurtern nach dem Freiburg-Sieg vor allem zwei Tatsachen. Zum einen treffen Sébastien Haller, Ante Rebic und Luka Jovic nach den ersten Eindrücken des Jahres 2019 weiter nach Belieben, zum anderen war Sebastian Rode nach seiner Rückkehr aus Dortmund direkt Aktivposten im Mittelfeldzentrum, eroberte Bälle und kurbelte das Spiel nach vorne an. "Dass er eine Grundqualität hat, die außergewöhnlich ist, weiß jeder", zeigte sich Bobic über dessen Leistung wenig überrascht.

Angesichts des nur noch zu finalisierenden Abschieds von Carlos Salcedo in Richtung Mexiko stellt sich die Frage, ob die Eintracht die erwartende Millionen-Ablöse direkt reinvestiert, um den Kader für das Rennen um die europäischen Startplätze noch zu verstärken. Dabei wollte sich Bobic am Montag aber nicht in die Karten schauen lassen. "Schauen wir einfach mal, was kommt", sagte er. Klar ist nur, dass kein direkter Ersatz für die Innenverteidigung her soll: "Da sind wir sehr gut bestückt."