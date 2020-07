So geht es für Eintracht Frankfurt in der Europa League weiter

Wann und wo steigt das Rückspiel gegen Basel? Auf wen könnte die Eintracht im Viertelfinale treffen? Und welche Spieler dürfen überhaupt auflaufen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Europa-League-Turnier.

Eintracht Frankfurt muss im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Basel ein 0:3 aufholen. Dafür kann Trainer Adi Hütter weitere Spieler nominieren, allerdings keine Neuzugänge. Zudem läuft beim diesjährigen Finalturnier einiges anders ab als in einer normalen Europapokal-Runde.

Wann und wo steigt das Rückspiel gegen Basel?

Der genaue Anstoßzeitpunkt des Rückspiels steht noch nicht fest. Die Rahmentermine für die Achtelfinals sind der 5. und 6. August, die Anstoßzeiten jeweils 18:55 und 21 Uhr. Inzwischen hat die UEFA beschlossen, dass die Achtelfinal-Rückspiele im Stadion der Heimmannschaft ausgetragen werden können, die Eintracht muss also aller Voraussicht nach nach Basel reisen.

Auf wen würde die Eintracht im Viertelfinale treffen?

Sollten die Frankfurter das 0:3 gegen Basel aufholen und ins Viertelfinale stürmen, drohen echte Schwergewichte. So sind aktuell unter anderem noch Manchester United, Inter Mailand oder Schachtar Donezk im Wettbewerb vertreten. Auf wen die Frankfurter im Falle eines Weiterkommens im Viertelfinale und im potenziellen Halbfinale treffen würden, wird am Freitag (10. Juli) ab 13 Uhr in Nyon ausgelost. Bei der Auslosung gibt es keine gesetzten und ungesetzten Teams und auch Mannschaften aus demselben Land können aufeinandertreffen. Für die Eintracht bedeutet das, dass auch Duelle mit Bayer Leverkusen oder dem VfL Wolfsburg ab dem Viertelfinale möglich sind.

Wo und wie wird das Finalturnier ausgespielt?

Das Finalturnier der Europa League 2019/2020 findet in Nordrhein-Westfalen statt. Die Spielorte ab dem Viertelfinale sind Köln, Duisburg, Düsseldorf und Gelsenkirchen. Die Besonderheit: Viertelfinale (10./11. August) und Halbfinale (16./17. August) werden jeweils in nur einer Partie und nicht in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das Finale steigt am 21. August (21 Uhr) in Köln.

Welche weiteren Veränderungen gibt es?

Wie zuletzt in der Bundesliga sind pro Mannschaft fünf Wechsel gestattet, bei einer Verlängerung sogar noch einer mehr. Zudem darf der Kader statt 18 nun bis zu 23 Spieler enthalten.

Welche Spieler dürfen im Europa-League-Turnier auflaufen?

Eintracht Frankfurt kann sich für das Turnier an dem Kader bedienen, der vor der Saison (mit Änderungen in der Winterpause) gemeldet wurde. Theoretisch wären also Marco Russ, Gelson Fernandes und Jonathan de Guzman (die beiden letzteren durch Nachnominierung) noch spielberechtigt, die die Eintracht allerdings bereits verabschiedet hat und nicht mehr einsetzen wird. Bis zu drei freigewordene Plätze im Kader dürfen aufgefüllt werden, aber nur mit Spielern, die spätestens seit dem 3. Februar 2020 für den Verein spielberechtigt sind.

Was bedeutet die Europa League für die Vorbereitung auf die neue Saison?

Adi Hütter plant, die Europa League in die Vorbereitung zur neuen Bundesliga-Saison zu integrieren, die Mitte September startet. Ende Juli geht es für das Team wieder los, allzu viel Zeit bleibt vor dem Basel-Spiel also nicht. Der Gegner kommt dagegen direkt aus dem Spielbetrieb in der Schweiz, wo die Liga mit englischen Wochen erst einige Tage vor dem Rückspiel gegen die Eintracht endet.