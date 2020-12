Eintracht Frankfurt würde gerne umziehen. Nicht im wortwörtlichen Sinne, aber gerne als Adresse. Die Geschäftsstelle soll bald "Im Herzen von Europa 1" stehen. Und: Die Chancen dazu stehen gar nicht mal schlecht.

Steht die Geschäftsstelle von Eintracht Frankfurt bald an der Adresse "Im Herzen von Europa 1"? Das ist zumindest der Plan der Hessen, wie die Bild-Zeitung am Dienstag berichtete . Nur ein kleiner Stichweg führt zum neuen Profi-Bereich und der Geschäftsstelle an der Arena im Stadtwald. So unscheinbar wie der kleine Zubringer klingt auch die Adresse: Otto-Fleck-Schneise 8. Bereits im Sommer soll das nach dem Wunsch der Eintracht anders sein und die Adress-Änderung her. Und: Die Chancen für diesen Namens-Coup stehen gar nicht mal schlecht.

Entscheiden muss darüber nämlich der Ortsbeirat. Im Fall der Eintracht genauer gesagt Ortsbeirat Nummer 5, zuständig für Niederrad, Oberrad, Flughafen und Sachsenhausen. Auf hr-Anfrage bestätigte Ortsvorsteher Christian Becker (CDU) bereits, dass die fällige Anfrage der Eintracht eingetroffen sei - per Mail und per Brief.

"Eine Idee, die Charme hat"

Becker will zwar über den Entscheid, den ein Gremiumsmitglied bei der nächsten Sitzung noch offiziell einbringen muss, nicht spekulieren, erklärt aber auch: "Ich denke schon, dass der Wunsch von Eintracht Frankfurt auf offene Ohren stößt. Es gibt aus meiner Sicht keine Gründe, die zwingend gegen eine Umbenennung dieser Stichstraße sprechen." Anders ausgedrückt: Die Chancen stehen alles andere als schlecht.

"Ich finde es eine Idee, die Charme hat", so Becker weiter. "'Im Herzen von Europa' passt zur Stadt Frankfurt am Main und zu Eintracht Frankfurt. Beide sind weltoffen, vielfältig, international und tolerant." Der Ortsbeirat muss den Antrag nun nur mit einfacher Mehrheit durchwinken - dann wohnt die Eintracht ab dem Sommer tatsächlich im Herzen von Europa.