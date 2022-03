14 Stunden Autofahrt. 20 Stunden Bus-Tour. Mit dem Flieger durch halb Europa. Die Fans von Eintracht Frankfurt unternehmen alles, um das Spiel beim FC Barcelona zu sehen.

Der Stadion-Song "Eintracht Frankfurt international" wird in den kommenden zwei Wochen oft gesungen. Die Textzeile "Ob mit Bus oder Bahn oder Flugzeug sch...egal, Eintracht Frankfurt international" beschreibt perfekt, in welcher Lage sich die Fans vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League am 14. April befinden. Nach Angaben des Vereins wollen über 30.000 Fans nach Barcelona, im Stadion werden mindestens 20.000 Frankfurter Anhänger erwartet. Doch wie kommen die Anhängerinnen und Anhänger da hin?

Irgendwie. Eintracht-Fan Klaus-Bendix van Basten aus Darmstadt trifft sich mit acht Freunden: "Einer muss erst noch aus Schweden mit dem Flieger anreisen, dann fahren wir mit einem Bus nach Barcelona." Geplante Reise-Zeit: 20 Stunden. One-Way. Hunderte andere fahren zusammen mit Freunden im Auto in etwa 14 Stunden.

Der 22 Jahre alte Shintaro Kubo aus Frankfurt hat eine wahre Odyssee vor sich: Drei Tage vor dem Spiel geht es mit dem Zug abends nach Paris, nach einer schlaflosen Nacht dann mit dem Bus zum Flughafen, mit dem Flugzeug nach Saragossa und tags drauf mit dem Zug nach Barcelona. Alles geben für die Eintracht.

Drastisch steigende Flugpreise machen den Fans zu schaffen

Direktflüge nach Barcelona sind entweder nicht mehr verfügbar oder für viele Fans schlicht unerschwinglich geworden. Die Fluglinien rufen aktuell Preise von bis zu 700 Euro und mehr auf. Kurz nach der Auslosung des Barca-Spiels Mitte März schnellten die Preise in die Höhe. "Ich habe die Auslosung mit dem Laptop auf dem Schoß geguckt und sofort versucht, den Flug zu buchen", berichtet Daniela Piacenti aus Frankfurt. Doch der erste Buchungsversuch ging schief. "Als ich dann endlich buchen konnte, war der Flug direkt 200 Euro teurer."

Eine Erfahrung, die auch Marvin Mendel von FUSSBALL2000 machte: "Der Preis für Direkt-Flüge hat sich in kürzester Zeit verdoppelt und verdreifacht." Mendel fliegt jetzt ab Amsterdam.

Nichts ist unmöglich für die Fans auf dem Weg nach Barcelona. Leon Mainz aus Gießen reist etwa kreuz und quer durch Europa: "Wir fliegen fast neun Stunden über London und Ibiza nach Barcelona. So ist das Ticket immerhin günstig". David Kohrheim aus Dreieich setzt sich mit drei Freunden "aus ökologischen und finanziellen Gründen" in die Bahn. Mit dem guten alten Interrail-Pass in der Tasche geht es über Paris und Narbonne. Knapp 20 Stunden Fahrzeit für die Auswärtsfahrt des Jahrzehnts.

Nur 5.050 Tickets - offiziell...

Und dann muss man am 14. April ja auch noch ins Stadion kommen. Über den normalen Weg wird das schwierig: Das Frankfurter Auswärts-Kontingent ist mit 5.050 Karten denkbar klein. Dem stehen nach Vereins-Angaben 30.000 bis 35.000 Kartenanfragen gegenüber. Die Eintracht hatte sich beim FC Barcelona um mehr Karten bemüht, doch Barca sah sich dazu nicht in der Lage.

Grund: Beim katalanischen Club haben 85.000 Menschen eine Dauerkarte. Auch beim Barca-Achtelfinal-Spiel gegen Galatasaray Istanbul bekam der Gegner lediglich knapp 5.000 Tickets. Weitere 12.000 Galatasaray-Fans besorgten sich auf eigene Faust eine Karte. Das machen derzeit auch viele Anhängerinnen und Anhänger der Eintracht – und stoßen dabei an Grenzen. Mit einer deutschen Kreditkarte ist es zum Beispiel nicht möglich, über die Ticket-Plattform an eine Karte zu kommen. Wohl dem, der Freunde im Ausland hat.

Viele Wege führen zum Ticket

Viele Eintracht-Fans auf Karten-Suche haben alte Freundschaften wiederaufleben lassen, um an eines der begehrten Tickets zu kommen. "Mein ehemaliger spanischer Mitbewohner aus dem Erasmus-Studium in Wales hat die Tickets für Freunde und mich gekauft", freut sich Frank Wittmann aus Berlin. Sebastian Weber aus Weinbach-Elkershausen bei Limburg hatte über die Kreditkarte seiner ukrainisch-stämmigen Frau Glück.

Sehr verschlungen sind auch die Ticket-Pfade von Niklas Lund aus Eppstein. "Mein Kumpel konnte Tickets kaufen, weil er sich wegen seines Studiums in Sri Lanka aufhält und die Kreditkarte eines norwegischen Freundes benutzte." Viele andere Fans sind noch immer auf der Suche nach einem Ticket. Doch Eintracht-Justitiar Philipp Reschke beruhigt: "Wir gehen davon aus, dass jeder Eintracht-Fan, der will, eine Karte bekommen wird."

Über 30.000 Eintracht-Fans wollen in Barcelona dabei sein. Mit ihnen tausende Geschichten. Und sie alle werden auf ihrem Weg wahrscheinlich dieses eine Lied singen: "Ob mit Bus oder Bahn oder Flugzeug sch...egal, Eintracht Frankfurt international".