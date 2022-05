So lief der Empfang von Pokalsieger Eintracht Frankfurt

Es war die größte Party des Jahres: Eintracht Frankfurt kehrt als Europa-League-Sieger zurück und feiert auf dem Römerberg. Hier gibt es die Übertragung des hr in voller Länge.

Nach dem Sieg der Eintracht im Finale des Europapokals ist in Frankfurt nur für einige Stunden etwas Ruhe eingekehrt. Bereits am Donnerstagmittag füllte sich der Römerberg im Stadtzentrum wieder mit Menschen. Sie warteten auf die Mannschaft, die die ganze Stadt in eine einzige Partymeile verwandelte. Hier gibt es die gesamte Übertraung des hr von der Megaparty.

Nach der Party ist vor der Dokumentation. Am Freitag, 20. Mai, gibt es eine Doku über den Europa-League-Sieg der SGE. "Eintracht Frankfurt – eine Traumreise durch Europa" von Autor Florian Naß läuft um 20.15 Uhr im hr-fernsehen und ist dann auch in der ARD-Mediathek zu sehen. Mehr Infos gibt es hier.