Die Eintracht hat auch in Köln verloren. Bild © Imago Images

So wird die Eintracht zur grauen Mittelfeldmaus

Vierte Niederlage im sechsten Rückrunden-Spiel: Bei Eintracht Frankfurt läuft's nicht. Aber mal so gar nicht. Das zeigt auch das Spiel in Köln. Aus den Hessen ist endgültig eine graue Bundesliga-Maus geworden. Die Analyse in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt hat in der Bundesliga die zweite Niederlage in Folge kassiert. Die Hessen verloren am Samstagabend beim 1. FC Köln mit 0:1 (0:0). Den späten Treffer des Tages erzielte FC-Knipser Anthony Modeste (84. Minute).

1. Eine richtig zähe Partie

90 Minuten Bundesliga-Fußball können lang sein. Sehr lang. Das bewies die Partie zwischen der Eintracht und dem FC aus Köln am Samstagabend mit Nachdruck. Nicht, dass diese Begegnung nicht intensiv gewesen sei; nicht, dass sie nicht - in einer gewissen Form - Spannung bot; nicht, dass auf beiden Seiten nicht mit Herzblut gearbeitet wurde. Nein, nur Fußball wurde eben nicht gerade sehr viel gespielt. Oder zumindest: ansehnlich gespielt.

Viele zu viele Fehler unterliefen beiden Teams in den entscheidenden Situationen, zu wenig Spielfluss wurde dadurch möglich. Der Gastgeber aus Köln hatte dabei noch mehr vom Spiel, erarbeitete sich von Zeit zu Zeit immer wieder Feldvorteile. Auch wenn diese Partie eigentlich frühzeitig den Stempel eines 0:0 besaß, war der Kölner Sieg durch den späten Treffer von Anthony Modeste (84.) am Ende nicht unverdient. Schön anzusehen war er aber nicht wirklich.

2. Wenigstens ist die Defensive (lange) stabil

Wenn ein Spiel lange auf ein torloses Remis hinausläuft, bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Defensivreihen nicht alles falsch gemacht haben. Und das hat bei Eintracht Frankfurt aktuell Seltenheitswert. Gegen Köln zeigten sich die Hessen defensiv aber gut sortiert, viel ließen die Frankfurter in der Partie nicht zu. Das lag auch an Abwerchef Martin Hinteregger, der zuletzt hart kritisiert wurde, gegen Köln aber ordentlich agierte.

"Verteidigt haben wir es eigentlich ganz gut, aber wir müssen mit einem 0:0 nach Hause fahren", beklagte nach der Partie Sportvorstand Markus Krösche. Damit hatte der 41-Jährige einerseits natürlich recht, andererseits wäre dieser Umstand im Kalenderjahr 2022 auch ein Novum gewesen. Das letzte Mal ohne Gegentreffer blieben die Hessen beim 1:0-Sieg gegen Mainz. Das war noch vor Weihnachten. Auch gegen Köln sollte es nichts werden mit dem Zu-Null-Spiel. Und das sorgte am Ende für die bittere Niederlage.

3. Effizienz ist ein Fremdwort

An der Defensive lag es freilich mitnichten, dass die Frankfurter nichts Zählbares aus der Domstadt mitnahmen. Denn: Chancen in der Offensive waren da. Einmal mehr ließ die Elf von Trainer Oliver Glasner aber wieder alle Möglichkeiten liegen. Ob nun Filip Kostic (7.), Sebastian Rode (9.) oder Jesper Lindström (38.): Besonders im ersten Abschnitt hatten die Hessen gute Chancen auf die Führung.

"Wir sind heute dreimal mit drei gegen eins aufs gegnerische Tor gelaufen und hatten daraus nur einen Abschluss. Das ist Bundesligafußball, da müssen wir uns selbst ankreiden lassen, dass wir daraus keine Tore erzielen", bemängelte Glasner nach dem Spiel. Sportvorstand Krösche ergänzte: "Wir sind nicht zielstrebig genug, das fehlt uns momentan." Dann reicht eben ein Modeste-Tor, um in Köln zu verlieren.

4. Spielerische Entwicklung? Nicht zu sehen

Trotz der durchaus vorhandenen Chancen muss aber auch deutlich gesagt werden: Die Eintracht tritt fußballerisch auf der Stelle. Vielleicht muss man eher sagen: Sie bewegt sich in der Entwicklung rückwärts. Schien es zum Jahresende 2021 noch so, dass die Hessen endlich den Glasner-Fußball verstanden und die Kennenlernphase überwunden hätten, blickt der hessische Anhang Mitte Februar recht ratlos auf das Frankfurter Spiel. Zu viel ist auf einmal wieder Stückwerk, zu viel läuft (schon wieder) ins Leere. All die eingeübten Prozesse scheinen über die Feiertage verloren gegangen zu sein.

Es mag sein, dass auch manch Spielglück Ende des Jahres dabei war, dennoch hatte Glasner immer wieder gepredigt, dass im Frühjahr, wenn endlich keine Englischen Wochen auf dem Programm stünden, die Entwicklung weiter nach oben gehen würde. Davon ist nichts zu sehen. Glasner muss deswegen schon früh in der Saison eine zweite Krise managen. "Es waren jetzt mehrere Spiele in letzter Zeit, in denen die Schuld klar bei uns zu suchen ist. Der Stachel der Enttäuschung sitzt sehr tief", betonte Glasner daher auch nicht zu Unrecht.

5. Graue Mittelfeld-Maus Eintracht

Die Spiele, von denen Glasner spricht, sorgen nun auch dafür, dass die Hessen mehr und mehr zur grauen Mittelfeld-Maus werden. Europa-League-Platz sechs ist mindestens vier Punkte entfernt, gewinnt Leipzig am Sonntagabend bei der Hertha, sind es gar sechs. Die Eintracht könnte die Europapokal-Plätze, das auserkorene Ziel, schon bald aus den Augen verlieren.

All das, die Spielweise, der Tabellenplatz, die Stagnation machen den hessischen Februar so trüb. "Wir wollen um die internationalen Plätze kämpfen. Wir haben jetzt einen Rückschlag bekommen, aber der Weg geht weiter. Wir werden unsere Ambitionen nicht verändern", erklärte Krösche auch nach der Niederlage in Köln. Dafür sollte die Eintracht aber schnellstmöglich wieder anfangen, dauerhaft zu siegen. Sonst mögen die Ambitionen hoch sein, die Realität bleibt dann aber trist und grau.