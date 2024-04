Der frühere Eintracht-Profi Evan N’Dicka ist bei einem Spiel seines neuen Clubs AS Rom ohne Gegnereinwirkung zusammengesackt. Das Spiel wurde abgebrochen, N’Dicka kam ins Krankenhaus.

Schockmoment in der Serie A: Der ehemalige Frankfurter Evan N'Dicka ist am Sonntagabend bei der Partie zwischen der AS Rom und Udinese Calcio ohne gegnerische Einwirkung zusammengebrochen. Wie auf TV-Bildern zu sehen ist, sackte der 24-Jährige in der 71. Minute zusammen und hielt sich die linke Brust. Die Partie wurde beim Stand von 1:1 abgebrochen.

N'Dicka bei Bewusstsein

Beim Abtransport zeigte N’Dicka, der zwischen 2018 und 2023 für Eintracht Frankfurt spielte und 2022 Europa-League-Sieger wurde, schwach einen Daumen nach oben.

Der Franzose wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht und ist laut seinem neuen Clubs AS Rom bei Bewusstsein. "Forza Evan, wir sind alle bei dir", twitterte die Roma. Die Nachrichtenagentur Ansa meldete, dass N'Dicka nicht in Lebensgefahr schweb, eine genau Diagnose steht aber noch aus.