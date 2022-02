Schlechte Stimmung, schlechte Leistungsträger, schlechte Offensive: Djibril Sow legt vor dem Duell mit dem FC Bayern den Finger in die Wunde und spricht die Probleme von Eintracht Frankfurt offen an. Wird bald alles gut? Da muss viel passieren.

Man musste kein Psychologe sein, um am Mittwoch nach dem Training von Eintracht Frankfurt zu merken, dass es in Djibril Sow arbeitete. Bei dem Schweizer Mittelfeldspieler, eigentlich kein Lautsprecher, hatte sich etwas aufgestaut, das dringend raus musste. Nach gerade einmal einem Sieg in der Rückrunde und dem Absturz auf Tabellenplatz zehn hatte Sow sichtlich Redebedarf. "Wir müssen ehrlich sein: Für das, was wir erreichen wollen, war das in den vergangenen Wochen zu wenig." Europa predigen, spielen wie eine graue Mittelfeldmaus. Das passt nicht.

"Wir sind unzufrieden, das wirkt sich natürlich auch auf die Stimmung aus", legte Sow nach. "Wir müssen die Schrauben anziehen und auch mal unangenehm uns selbst gegenüber sein."

Soll heißen: Jeder Spieler, allen voran die Leistungsträger, sollte sich hinterfragen und an sich arbeiten. "Es sind nicht alle in Topform, das ist einfach so. Jeder muss sich jetzt selbst wieder hochziehen." So klingen Worte eines Führungsspielers, der sich Sorgen macht und sein Team wachrütteln will. Bei der Eintracht muss sich etwas ändern. Aber was?

Die Offensive ist zu harmlos

Die auch für Sow wichtigsten Punkte sind das Herausspielen und das Verwerten von Torchancen. Ähnlich wie in der schwierigen Anfangsphase der Saison hapert es bei der Eintracht aktuell vor allem im letzten Drittel. In sechs Rückrunden-Partien haben die Hessen gerade einmal sechs Tore erzielt, darunter vier nach einer Standard-Situation und ein abgefälschter Schuss von Ajdin Hrustic beim 3:2-Erfolg in Stuttgart. Gelungene Offensiv-Aktionen waren und sind im Jahr 2022 Mangelware.

Da die Eintracht in Ermangelung eines echten Mittelstürmers im Angriff einen sehr hohen Aufwand betreiben muss, fehlen bei den entscheidenden Pässen oft Konzentration und Genauigkeit. Erst am vergangenen Wochenende in Köln (0:1) waren genug Möglichkeiten für gefährliche Konter da, beim letzten Anspiel versagten aber stets die Beine. "Wir spielen die Chancen schlampig aus. Das ist sehr, sehr ärgerlich" fasste Sow zusammen. "Wir hatten viele Chancen, machen aber nur wenige Tore. Das ist ungenügend."

Die Leistungsträger müssen aufwachen

Damit einhergeht, dass derzeit in der Offensive zu viele Spieler ihrer Form hinterherlaufen. Filip Kostic ist nach längerer Trainingspause wegen einer Corona-Infektion und einer anschließenden Grippe nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, Jesper Lindström hat seine Leichtigkeit verloren, Daichi Kamada taucht zu oft komplett ab. Der Japaner, der zuletzt in Köln von Trainer Oliver Glasner erst mit einer Auswechslung nach Einwechslung sowie einer öffentlichen Standpauke bestraft wurde, steht fast schon sinnbildlich für die Eintracht. Das Potenzial ist da, man sieht es aber zu selten.

"Wenn die Leistungsträger nicht in Topform sind, wird es für alle schwieriger. Wir sind in einer Phase, in der es einfach nicht läuft", so Sow. Einziger Ausweg: trainieren, trainieren, trainieren, die Fehler offen ansprechen und die Sorgenkinder irgendwie wieder aufpäppeln. "Jesper ist verkrampft, Daichi normalerweise Leistungsträger. Es ist wichtig, dass wir ihnen helfen." Und dann muss irgendwann ein Erfolgserlebnis her. Am besten schon am Samstag (18.30 Uhr) im vermeintlichen Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern.

Eintracht hofft auf Wende gegen die Bayern

Ob sich die Geschichte der Hinrunde wiederholt und die kriselnde Eintracht ausgerechnet gegen den Rekordmeister zurück in die Erfolgsspur findet, ist jedoch fraglich. Taktisch, das zeigte das Training am Mittwoch, könnten die Hessen wie bereits im Hinspiel auf eine kompakte Abwehr mit insgesamt sieben gelernten Defensiv-Akteuren und einem Offensiv-Dreieck mit Kostic, Borré und Lindström oder Ansgar Knauff setzen. Damit dieser Kniff erneut aufgeht, muss aber viel passieren.

"Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir wieder gegen Bayern den Turnaround schaffen", betonte auch Sow, der deshalb das Ergebnis erst einmal hintenanstellt. "Ich will, dass wir als Mannschaft eine Leistung bringen, auf die wir stolz sein können." Sprich: körperlich dagegenhalten und endlich wieder mutiger agieren. Die Eintracht muss zu den Basics zurückfinden und sich dann – ebenfalls wie in der Hinrunde – über die Mentalität zurückkämpfen. "Die Moral in der Mannschaft ist unglaublich. Wir können das rumreißen." Die Frage ist nur wann.