Der Frankfurter Sieg in fünf Punkten

Ein neuer Junior-Abwehrchef, zwei tolle Tore und drei Zähler: Zum Bundesliga-Start in Freiburg haben Eintracht Frankfurt und Adi Hütter einen wichtigen Sieg gefeiert – auch wenn bei den Hessen längst nicht alles klappte.

Eintracht Frankfurt gewinnt zum Auftakt der Bundesliga-Saison mit 2:0 (1:0) in Freiburg. Der Pokalsieger feiert dank zweier Treffer durch Nicolai Müller (10. Minute) und Sébastien Haller (82.). Wir haben die Begegnung in fünf Punkten aufgearbeitet.

Fehlstart abgewendet

Erst die 0:5-Pleite im Supercup, dann das peinliche Aus im DFB-Pokal. Nicht wenige hatten nach den ersten Eindrücken der Eintracht unter Neu-Trainer Adi Hütter den nächsten Misserfolg der Hessen erwartet. Doch es kam anders – nicht weil die Eintracht die bessere, sondern die abgezocktere Mannschaft war. Während Freiburg vor allem zu Beginn des Spiels erfolglos auf das Tor des starken Frederik Rönnow anrannte und teils beste Chancen versemmelte, benötigten die Hessen nur wenige Chancen für ihre Treffer.

"Es gibt nichts besseres, als auswärts mit einem Dreier in die Bundesliga zu starten", sagte Torschütze Müller, "wir sind überglücklich." Sein Trainer freute sich "nach zwei Niederlagen, die schon weh getan haben", über einen Arbeitssieg. Schmeichelhaft? Aufgrund der Spielanteile ja. Aber das interessiert hinterher niemanden mehr.

Eintracht trotzt dem Verletzungspech

Bemerkenswerter wird das Ganze, wenn man einen Blick aufs Personal wirft. Hütter musste in Freiburg seine gesamte Achse ersetzen: Abwehrchef David Abraham, Makoto Hasebe und Ante Rebic fielen bei den Frankfurtern aus. "Auch wenn Schlüsselspieler fehlen, muss man eine Mannschaft auf den Platz bringen, die fightet", sagte der Cheftrainer. Das taten die Frankfurter.

Spielerisch bleibt hingegen noch eine Menge Luft nach oben. Vor allem die neu zusammengesetzte linke Seite mit Taleb Tawatha und Jetro Willems hatte Abstimmungsprobleme und konnte nur wenig zu einem geordneten Spielaufbau beitragen. Und auch defensiv war das Frankfurter Kollektiv alles andere als sattelfest: 22 Freiburger Torschüsse - die Eintracht kam auf zehn - sprechen eine deutliche Sprache.

Haller liefert auf allen Ebenen

Zum Glück hatte der Pokalsieger den überragenden Mann in seinen Reihen: Sturmtank Haller hatte den Vorzug vor dem agileren Luka Jovic erhalten und zahlte das Vertrauen des Trainers mit einer Klasse-Leistung zurück. Ob in der Luft, mit dem Ball am Fuß, als erste Anspielstation, Vorbereiter oder Vollstrecker: Der Franzose trug das Team auf seinen breiten Schultern.

Besonders verzückend, wie Haller den Ball vor dem Führungstreffer mit einem Kontakt per Hacke auf Müller weiterleitete. Dieser verzichtete ziemlich genau ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss im Trikot des Hamburger SV auf seinen patentierten Hubschrauber-Jubel. Stattdessen hielt Müller das Trikot mit der Nummer 22 des verletzten Timothy Chandler in die Höhe. Schöne Bude, schöne Geste.

Torschütze Nicolai Müller sendet Grüße an den verletzten Timothy Chandler. Bild © Imago

Die Fair-Play-Frage

Der zuvor erwähnte Haller hatte auch beim Schlusspunkt seine Füße im Spiel. Er verwertete den mit Abstand schönsten Angriff eines ansonsten überschaubar attraktiven Spiels zum 2:0. Was die Hessen dabei veranstalteten, dürfte Hütters Vorstellung von Kombinationsfußball äußerst nah kommen. Im Anschluss an einen Einwurf ging es viel zu schnell für die Freiburger Defensive: Haller, Mijat Gacinovic und Jonathan de Guzmán kombinierten sich brilliant und teilweise direkt in den Strafraum.

Doch das Traumtor sorgte für Diskussionen: Vorausgegangen war eine Verletzung von Frankfurts Lucas Torró, in deren Folge Keeper Rönnow den Ball auf Höhe der Mittellinie ins Seitenaus spielen wollte. Weil sein Abschlag aber zu kurz geriet, beförderte ein Freiburger den Ball letztlich aus dem Spielfeld. Statt den Ball in der Folge entweder zu einem der Gastgeber zu werfen oder das Spiel hintenrum aufzubauen, leitete Willems den Treffer mit seinem Einwurf zu Sturmspitze Haller ein. Eine Unsportlichkeit?

Nachdem Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic diesen Vorwurf nach Spielende sehr vehement dementiert hatte, gestand auch Freiburgs Kapitän Mike Frantz ein: "Wir hatten genug Leute hinter dem Ball. Wegen dieser Szene haben wir das Spiel nicht verloren." Eine faire Einschätzung, die zumindest das Heimpublikum nicht zu teilen schien. Die Freiburger Fans fühlten sich verschaukelt und quittierten die Aktion mit einem Pfeifkonzert.

Und sonst?

Gegen München und Ulm noch im System mit einer Dreier-Abwehrkette unterwegs, präsentierte sich die Eintracht zum Bundesliga-Auftakt erstmals im 4-2-3-1. Zur besseren Ordnung trug die Umstellung zunächst einmal nicht bei, gerade am Anfang liefen die Frankfurter dem Ball hauptsächlich hinterher. Bedanken konnten sich die Spieler neben Rönnow auch bei Junior-Abwehrchef Evan N’Dicka. Bei seinem Pflichtspiel-Debüt ersetzte der 19-jährige Franzose Kapitän Abraham und zeigte eine bemerkenswert reife Vorstellung. "Hervorragend", fand auch Hütter.

Nichtsdestotrotz gerieten N'Dicka und seine Nebenmänner öfter in Verlegenheit, als es Hütter lieb sein dürfte. Es zeigt sich, dass die Mannschaft noch Zeit braucht, um die Vorgaben des Österreichers umzusetzen. Während das Gegenpressing nach Ballverlusten schon oft funktionierte, erwies sich das forsche Anlaufen im gegnerischen Spielaufbau erneut als sehr riskant. So konnten die Gastgeber das Frankfurter Mittelfeld viel zu häufig mit wenigen Kontakten überspielen und durften am Ende nur sich selbst dafür verantwortlich machen, dass der Sieger an diesem Samstag Eintracht Frankfurt hieß.