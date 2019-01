Spielen Sie mit Rebic, Haller und Co.

Ante Rebic oder Sébastien Haller: Wer hat häufiger aufs Tor geschossen? Gewinnt Marco Russ mehr Zweikämpfe als Evan N'Dicka? Und wer ist der Faulste im Team? Finden Sie es heraus - im Quartett mit den Spielern von Eintracht Frankfurt.

Kurz bevor die Eintracht die heiße Phase der Vorbereitung startet, ziehen wir eine kleine Hinrundenbilanz. Den Abschluss macht das Eintracht-Quartettspiel, in dem Sie Ante Rebic, Sébastien Haller, Luka Jovic und Co. in fünf Kategorien gegeneinander antreten lassen können.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Das Online-Quartettspiel wurde vom hr-Datenteam entwickelt und orientiert sich an Spielen wie einem Auto-Quartett, bei dem man zum Beispiel Hubraum und Höchstgeschwindigkeit miteinander vergleicht.

Weitere Informationen Andere Quartettspiele auf hessenschau.de Das #hrWAHL-Quartett zur Landtagswahl 2018

Das Ungerechtigkeitsquartett zur ARD-Themenwoche Gerechtigkeit Ende der weiteren Informationen

Zu Beginn des Spiels können Sie auswählen, ob Sie mit zufällig ausgewählten Spielern oder mit einem festen Spieler gegen den Computer antreten wollen. In sieben Runden können Sie dann jeweils durch einen Klick auf die entsprechende Zahl auswählen, mit welcher Kategorie Sie spielen wollen. Anschließend wird aufgedeckt, ob Sie oder der Computer die Runde gewonnen haben. Der im Vergleich jeweils bessere Wert gewinnt. Unter den Karten befindet sich ein Button, mit dem es in die nächste Runde geht. Nach sieben Runden ist das Spiel vorbei.

Auf jeder Karte finden Sie fünf Kategorien. Das steckt dahinter:

Laufdistanz: Durchschnittlich in einem Spiel gelaufene Strecke

Durchschnittlich in einem Spiel gelaufene Strecke Schüsse: Anzahl der abgegebenen Schüsse auf das gegnerische Tor in allen Spielen der Hinrunde

Anzahl der abgegebenen Schüsse auf das gegnerische Tor in allen Spielen der Hinrunde Ballkontakte: Anzahl der durchschnittlichen Ballbesitzphasen pro Spiel

Anzahl der durchschnittlichen Ballbesitzphasen pro Spiel Spielminuten: Zeit, die der jeweilige Spieler in allen Spielen der Hinrunde insgesamt auf dem Platz stand

Zeit, die der jeweilige Spieler in allen Spielen der Hinrunde insgesamt auf dem Platz stand Zweikämpfe: Zweikampf-Quote in allen Spielen der Hinrunde

Die Daten stammen vom Portal bundesliga.de und beinhalten die ersten 17. Spieltage der Bundesliga-Saison 2018/2019.

Den Programmcode für das Quartettspiel könnnen Sie für eigene Projekte weiterverwenden - der Javascript-Quellcode liegt bei Github .