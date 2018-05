Der DFB-Pokaltriumph der Eintracht hat auch der Stadt Frankfurt einen gewaltigen Imagegewinn beschert. Sportdezernent Markus Frank sieht eine Win-Win-Situation und stellt dem Club fruchtbare Gespräche in Aussicht.

Am Donnerstag wird das ehemalige Tennisareal am Rande des Frankfurter Stadions offiziell von der Stadt an die Eintracht übergeben. Dort, wo einst Steffi Graf aufschlug, soll künftig König Fußball regieren. Der Bundesligist plant eine neue Clubzentrale auf dem 17.000 Quadratmeter großen Gelände. Bis Ende 2019 sollen Büro- und Sporträume entstehen. Kostenpunkt: rund 30 Millionen Euro.

Doch schon bevor die ersten Bagger rollen, sorgte das Erbpacht-Modell für reichlich Getöse. Die Tennis-Gemeinde sah sich enteignet, mancher fürchtete gar um die Zukunft des Breitensports in Frankfurt. Die Entscheidung pro Eintracht fiel letztlich im Rathaus. "Da waren wir maßgeblich verantwortlich, die Fläche zur Verfügung zu stellen", sagte Sportdezernent Markus Frank (CDU) dem hr-sport und stellte nun zufrieden fest: "Es war gut, den Fußball zu unterstützen."

Mittendrin statt nur dabei

Der Eintracht ist spätestens seit dem vergangenen Wochenende ohnehin kein Wunsch mehr abzuschlagen. Der Pokalsieg verbunden mit dem Europapokal-Einzug hat die Strahlkraft des Vereins national und international deutlich erhöht. "Wir haben uns in 185 Ländern sympathisch dargestellt und am Ende auch sportlich überzeugt", frohlockte Vorstand Axel Hellmann über die illustre TV-Reichweite des Finales, "es ist doch klar, dass die Marke eines Clubs damit durch die Decke geht."

Auch Oberbürgermeister Peter Feldmann (vorne) nahm die Pokal-Feierlichkeiten gerne mit. Bild © Imago

Dass die Stadt gerne auf dieser Welle mitschwimmen möchte, zeigte sich nicht zuletzt beim triumphalen Empfang der Pokalhelden am Frankfurter Römer. Ob bei den Feierlichkeiten auf dem Rathaus-Balkon oder dem vorangegangenen Autocorso durch die kollektive Partymeile Frankfurt: Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und Stadtrat Frank waren stets vorne mit dabei. "Es ist unglaublich, was das für eine Energie freisetzt. Wir wissen, dass wir da dranbleiben müssen", meinte Frank.

Pokalsieg erleichtert Gespräche

Der erste Titelgewinn nach 30 Jahren beschert der Stadt quasi nebenbei eine gratis PR-Kampagne. Zwar hat sich der Ruf einer kalten Bankenstadt schon in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt. Von einer enthusiastisch feiernden Bevölkerung - quer durch alle Alters- und Gesellschaftsklassen - dürften allerdings die wenigsten Außenstehenden bislang etwas geahnt haben. "Für die Stadt ist es eine riesengroße Chance. Das ist eine super-mega Werbung", schwärmte Sportdezernent Frank.

Die Rechnung klingt einfach: Je erfolgreicher die Eintracht ist, desto mehr profitiert die Stadt in Sachen Image, Tourismus und folglich auch auf der Einnahmeseite. "Der Pokalsieg hat dazu geführt, dass ich es einfacher habe", sagte Frank angesichts oft zäher Beratungen im Magistrat zur finanziellen Förderung. "Es wird jetzt nicht mehr gefragt: Warum machen wir das eigentlich", so der 49-Jährige: "Man muss größer denken."

Stadion als Knackpunkt

Diese Worte dürften auch bei den Eintracht-Verantwortlichen auf offene Ohren stoßen. Seit Jahren pocht der Club auf eine Senkung der vergleichsweise hohen Stadionmiete. Beim geplanten Ausbau der Arena auf rund 60.000 Plätze bis zu einer möglichen EM-Ausrichtung 2024 sind großzügige städtische Zuwendungen ebenfalls erwünscht.

"Wir sind in der Diskussion", meinte Frank. Aber es gehe eben nicht immer "volle Pulle". Der Pokalsieg soll den Prozess nun allerdings beschleunigen. Denn wenn alle profitierten, sei es auch möglich, Kosten zu tragen, so der Stadtrat. König Fußball regiert Frankfurt und soll möglichst erfolgreich weitermachen.