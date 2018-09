Es bleibt dabei: Fans der Frankfurter Eintracht dürfen sich am Donnerstag nicht im Stadtgebiet von Marseille aufhalten. Das entschied das dortige Verwaltungsgericht. Die Begründung bringt Fanverbände auf die Palme.

Der Eilantrag eines Fan-Bündnisses zur Aufhebung des Aufenthaltsverbots für Anhänger der Eintracht in Marseille wurde am Donnerstagnachmittag vom dortigen Verwaltungsgericht abgelehnt. Damit dürfen sich die Frankfurter Anhänger bis 24 Uhr am Donnerstag nicht in Marseille aufhalten und sich als Fans zu erkennen geben.

Als Begründung nannten die Richter, dass weiterhin die Gefahr einer schweren Störung der öffentlichen Ordnung durch die Anwesenheit der hessischen Fans bestehe. Außerdem stünden nicht genügend Polizeibeamte zur Verfügung, um die Sicherheit in der Stadt zu gewährleisten. Dieses Argument stieß bei den Fans auf völliges Unverständnis. Die Fanclubverband-Vorsitzende Ina Kobuschinski sprach gegenüber dem hr-sport von einer "Frechheit".

Die Präfektur Marseille hatte das Verbot aus Angst vor Krawallen rund um das Europa-League-Spiel zwischen Olympique Marseille und Eintracht Frankfurt (18.55 Uhr) ausgesprochen. Ob weitere Rechtsmittel eingelegt werden, war am frühen Abend offen.

"Grober Verstoß gegen das Recht auf Freizügigkeit"

Unterstützung erhalten die ausgesperrten Anhänger von Rechtsexperten. Auch die Frankfurter Anwältin Waltraut Verleih hält das Verbot für rechtswidrig und nicht mit den Grundrechten der Europäischen Union vereinbar. "Die Verfügung ist ein grober Verstoß gegen das Recht auf Freizügigkeit", hatte die Anwältin bereits am Mittwoch im Gespräch mit dem hr-sport betont. Innerhalb der EU gelte die Reise- und Aufenthaltsfreiheit.

Einige Fans vor Ort

Die Partie im Stade Vélodrome findet wegen zurückliegender Ausschreitungen von Olympique-Anhängern unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dennoch haben einige Frankfurter Fans ihre Mannschaft nach fünfjähriger Europa-Abstinenz an die Côte d’Azur begleitet, um vor Ort gemeinsam mitzufiebern. Zumindest dieses Recht wollten sie sich nun erstreiten.

"Ungeachtet des Ergebnisses der heutigen Anhörung sind wir bereit, alle nationalen und europäischen Instanzen zu durchlaufen, um die besondere Behandlung der Fußballfans zu erörtern", hatten die Organisationen im Vorfeld in ihrem Statement geschrieben.

