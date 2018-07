Für die einen war es die Generalprobe vor dem Drittliga-Start, für die anderen eine willkommene Abwechslung zum harten Trainings-Alltag: Der SV Wehen Wiesbaden und Eintracht Frankfurt haben sich ein spektakuläres Duell geliefert.

Eintracht Frankfurt hat ein Testspiel beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden mit 6:2 (1:1) gewonnen. Dabei zeigte sich der Bundesligist rund einen Monat vor dem Pflichtspiel-Auftakt vor allem offensiv in beeindruckender Frühform: Neuzugang Goncalo Paciencia (22.), Luka Jovic (52.), Danny Blum (64.), Mijat Gacinovic (69., 80.) und Timothy Chandler (87.) trafen für die Eintracht.

Während sich der Frankfurter Bundesligist in der Frühphase der Vorbereitung befindet und den Fokus dementsprechend nicht auf dem Ergebnis liegen hatte, war es für die Gastgeber im Rahmen ihres Fanfests eine echte Generalprobe eine Woche vor dem Saisonstart in der 3. Liga. Also verzichtete Rüdiger Rehm im Gegensatz zu seinem Pendant Adi Hütter auf Experimente und ließ seine vermeintliche Startelf für den Auftakt in Aalen proben.

Eintracht-Stürmer stechen

Für den SVWW ging es auch gut los, als Simon Brandstetter eine Flanke von Rechtsverteidiger Moritz Kuhn per Kopf verwandelte (17.). Die Eintracht, im ersten Durchgang in einem System mit einer Dreier-Abwehrkette, schlug jedoch in Person von Paciencia zurück. Der Portugiese stellte in seinem ersten Auftritt für die Hessen seine Torgefahr unter Beweis – es war eine von wenigen Frankfurter Torraumszenen vor der Pause.

Gefährlicher wurde die Eintracht nach dem Wechsel, nun mit zehn neuen Spielern und im klassischen 4-2-3-1-System mit Jovic als alleinige Spitze. Der Serbe brauchte knapp sieben Minuten für sein Tor (52.) und zeigte sich auch darüber hinaus angriffslustig. Ein weiterer Treffer blieb Jovic aber verwehrt. Nach dem Ausgleich durch Sascha Mockenhaupt (62.) trugen sich Blum und Doppelpacker Gacinovic in die Torschützenliste ein. Den Schlusspunkt setzte Chandler.

Torjägerkanone für Schäffler

Einer der Höhepunkte des Tages vor knapp 5.000 Zuschauern in der Wiesbadener Arena war die Verleihung der Drittliga-Torjägerkanone an Manuel Schäffler. Der Angreifer des SVWW hatte in der abgelaufenen Saison 22 Mal genetzt – am Samstag kam lediglich ein Lattenknaller gegen die klassenhöhere Eintracht hinzu.

Weitere Informationen SV Wehen Wiesbaden - Eintracht Frankfurt 2:6 (1:1) Wiesbaden: Kolke – Kuhn, Reddemann, Mockenhaupt, Mintzel (57. Wachs) – Andrist, Schönfeld (57. Kyereh), Mrowca, Schwadorf (57. Shipnoski) – Brandstetter, Schäffler



Frankfurt erste Hälfte: Wiedwald – N’Dicka, Abraham, Russ – Da Costa, Torro, Allan, Cavar, Willems – Haller, Paciencia

Frankfurt zweite Hälfte: Wiedwald - Chandler, Falette, Knothe, Beyreuther - Stendera, De Guzman -Blum, Müller, Gacinovic - Jovic



Tore: 1:0 Brandstetter (17.), 1:1 Paciencia (22.), 1:2 Jovic (52.), 2:2 Mockenhaupt (62.) 2:3 Blum (64.), 2:4, 2:5 Gacinovic (69., 80.), 2:6 Chandler (87.) Ende der weiteren Informationen

