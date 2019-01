Wer gibt bei der Eintracht am häufigsten Vollgas? Und wer lässt es eher gemütlich angehen? Im ersten Teil des Statistik-Checks kommen Dauerläufer, Dauerbrenner und Ballermänner groß raus. Sébastien Haller erhält einen Sonderpreis.

Während sich die Spieler von Eintracht Frankfurt derzeit im verdienten Winterurlaub und wahlweise auf Couch oder Sonnenliege befinden, steht in der hessischen Heimat die große Inventur an. Am Ende der Hinrunde wird traditionell zurückgeblickt und Bilanz gezogen. Was war gut? Was war schlecht? Was hätte besser sein können?

Um diese Fragen seriös zu beantworten, haben wir uns die vergangenen 17 Bundesliga-Spiele der Eintracht genau anschaut und im ersten Teil unseres Statistik-Checks vor allem auf die Rekorde, die Laufwerte und den fachgerechten Umgang mit dem Spielgerät geachtet. Ein verlässlicher Begleiter dabei: die offizielle Statistik von bundesliga.de (Stand 26.12.2018). Alle Daten wurden auf ein virtuelles Spiel – also 90 Minuten – heruntergerechnet und dann verglichen. Dabei besonders auffällig: Auch im Team der Frankfurter Powerfußballer gibt es Faulpelze.

Gleich fünf Mal Ligaspitze

Beginnen wir mit den Superlativen: In gleich fünf Disziplinen ist ein Frankfurter Ligaspitze, gleich dreimal ist es Sébastien Haller. Der französische Stürmer, der in der vergangenen Saison noch eher Reservist als Stammkraft war, hat den wohl größten Sprung unter Trainer Adi Hütter gemacht und ist inzwischen ligaweit gefürchtet. Haller hat die meisten Tore vorbereitet, die meisten Zweikämpfe gewonnen und die meisten Kopfballduelle für sich entschieden. Die Liga-Bestwerte mit Eintracht-Spitzenreiter in der Übersicht:

die meisten Tore: Luka Jovic (12) - mit Paco Alcacer (auch 12), vor Marco Reus und Timo Werner (11), Robert Lewandowski (10)

- mit Paco Alcacer (auch 12), vor Marco Reus und Timo Werner (11), Robert Lewandowski (10) die meisten Torvorlagen: Sébastien Haller (8) - vor Joshua Kimmich, Florian Neuhaus und Jadon Sancho (alle 7)

- vor Joshua Kimmich, Florian Neuhaus und Jadon Sancho (alle 7) die meisten gewonnenen Zweikämpfe: Sébastien Haller (293) - vor Daniel Caligiuri (245), Yussuf Poulsen (233), Joelinton (210), Filip Kostic (204)

- vor Daniel Caligiuri (245), Yussuf Poulsen (233), Joelinton (210), die meisten gewonnenen Kopfballduelle: Sébastien Haller (121) - vor Yussuf Poulsen (93), Niclas Füllkrug (77), Salif Sané (75), Jean Mateta (74)

vor Yussuf Poulsen (93), Niclas Füllkrug (77), Salif Sané (75), Jean Mateta (74) die meisten Flanken aus dem Spiel: Filip Kostic (67) - vor Nico Schulz (63), Joshua Kimmich (61), Aaron Martin (57), Ludwig Augustinsson (55)

Haller bereitet vor, Jovic trifft: Ein Bild mit Symbolcharakter. Bild © Imago

Die Dauerbrenner

Ab jetzt geht es teamintern weiter: Die einfachste, aber sehr aussagekräftige Statistik ist die der Einsatzminuten. Der Akku der Mannschaft sank im Hinrunden-Endspurt merklich in den roten Bereich, viele Spieler bewegten sich teilweise im Energiesparmodus. Doch wer hat die Pause am nötigsten - und wer hätte eigentlich noch ein bisschen spielen können?

Klare Antwort: Die absoluten Dauerbrenner sind Danny da Costa und Evan N'Dicka. Das Abwehr-Duo kam, auch aus Ermangelung an Alternativen, in allen 17 Partien zum Einsatz.

Am anderen Ende der Skala schafften es Marco Russ und Simon Falette nur aufgrund der Verletzungen von Makoto Hasebe und David Abraham noch über die 350-Minuten-Marke und damit in die Wertung. Die Torhüter wurden nicht berücksichtigt.

Die Dauerläufer

Auf dem Platz stehen ist das eine, Vollgas geben das andere. Da Costa und N'Dicka sind zwar immer dabei, die lauffreudigsten Spieler der Eintracht sind aber andere: Ganz vorne, das ist keine Überraschung, steht ein Quintett aus dem zentralen Mittelfeld. Lucas Torro, der verletzungsbedingt nur fünf Bundesliga-Spiele absolviert hat, Gelson Fernandes, Mijat Gacinovic, Jonathan de Guzman und der umgeschulte Linksverteidiger Jetro Willems spulten die mit Abstand meisten Kilometer ab.

Luka Jovic macht hingegen dem Ruf des eher lauffaulen Strafraum-Stürmers alle Ehre. Innenverteidiger und Routinier Russ spielte meistens, sagen wir, mit Auge.

Die Sprinter

Da beim Frankfurter Hochgeschwindigkeits-Fußball kurze und schnelle Läufe wichtiger sind als monotones Dauerlaufen, muss auch die Art der Fortbewegung noch einmal genauer untersucht werden. Die Statistik zeigt: Die Eintracht stand bei insgesamt 4.212 Sprints ligaweit mit Abstand am häufigsten auf dem Gaspedal, richtig viel gelaufen sind die Frankfurter Spieler im Vergleich aber nicht. Die zurückgelegte Distanz von 1.954 Kilometern ist der viertschlechteste Wert aller Teams. Eine Folge der von Coach Hütter geforderten Wucht.

Die Musterschüler im Kernfach Vollgas sind allesamt serbo-kroatischer Abstammung: Gacinovic, Ante Rebic und Filip Kostic ziehen durchschnittlich ungefähr alle drei Minuten zum Sprint an und gehören damit wohl zu den unbeliebtesten Gegenspielern der Liga.

Im Gegensatz dazu bevorzugen Dauerläufer Torro und Russ, Sie erinnern sich, eine eher gemütlichere Art des Fußballs.

Die Torjäger

Da Fußball bekanntermaßen jedoch kein Teil der Leichtathletik, sondern reiner Ergebnissport ist, darf natürlich auch ein Blick auf die Abschlüsse nicht fehlen. Jovic (12), Haller (9) und Rebic (5) sind erwartungs- und naturgemäß die erfolgreichsten Torschützen, das Trio Infernale hat sich diesen Lohn mit steter Arbeit aber auch verdient. Jovic schießt pro Partie mehr als vier Mal auf das Tor des Gegners, seine kongenialen Partner folgen kurz dahinter.

Bemerkenswert: Nicolai Müller, der es nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus und aufgrund von gerade einmal 219 Bundesliga-Minuten nicht in die Statistik geschafft hat, ist mit zwei Treffern der viertgefährlichste Spieler der Eintracht. Mehr Torgefahr aus dem Mittelfeld wäre wünschenswert.

Die Ballverteiler

Eine echte Überraschung gibt es bei den Spielern mit den meisten Ballkontakten. Neben den erwarteten Namen Hasebe und de Guzman, die von Natur aus das Spiel ordnen und als Libero und zentraler Mann im Mittelfeld zwangsweise oft am Ball sind, überrascht in dieser Kategorie Carlos Salcedo auf der Spitzenposition. Der Mexikaner, der eher zur rustikalen Sorte gehört, ist durchschnittlich 65 Mal pro Spiel am Ball. Da er lange verletzt war und vermehrt im Hinrunden-Endspurt zum Einsatz kam, könnte das allerdings auch der eher defensiven Frankfurter Spielweise geschuldet sein.

Auffällig ist zudem, dass Filip Kostic deutlich öfter am Ball ist als sein Pendant da Costa. Das Spiel der Eintracht ist linkslastig. Das Spiel von Fernandes und Russ, das beweist auch diese Statistik, komplett aufs Zerstören ausgelegt.