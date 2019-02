Fehlt Eintracht Frankfurt ein klassischer Spielmacher? Ex-Eintracht-Coach Dragoslav Stepanovic vermisst einen Akteur hinter dem Sturm aus Sébastien Haller, Luka Jovic und Ante Rebic. Zudem erklärt er das "Geheimnis" ihres Erfolgs.

Ante Rebic, Luka Jovic und Sébastien Haller: Wenn das Tor-Trio der Eintracht gemeinsam auf dem Platz steht, wird es im gegnerischen Strafraum in aller Regel gefährlich. Wenn einer der Drei denn den Ball hat. Denn das ist oft das Problem des Frankfurter Spiels: Wie soll das Spielgerät zu den Stürmern gelangen? Die billige Lösung meistens: ein langer Ball – oft versehen mit den besten Wünschen. Ex-Eintracht-Coach Dragoslav Stepanovic hat daher im Spiel der Hessen eine Schwachstelle ausgemacht, wie er im hr-heimspiel! am Montagabend erklärt: "Mir fehlt ein Uwe Bein oder ein Mario Basler, der diesen Drei die Bälle liefert."

Ein klassischer Spielmacher, der als Schnittstelle zwischen dem Maschinenraum aus Gelson Fernandes und Sebastian Rode und der Offensive aus Haller, Jovic und Rebic fungiert. Denn für Stepanovic ist eines klar: "Die Drei vorne bekommen zu wenige Bälle."

Stepanovic: "Das ist das Geheimnis"

Nur: So richtig hat bei der Eintracht in dieser Saison noch kein Spieler auf dieser Position funktioniert. Auch nicht Marco Fabian, der die Hessen im Winter in Richtung Philadelphia verließ. Mijat Gacinovic könnte in diese Rolle schlüpfen, blieb auf einer ähnlichen Position im Heimspiel gegen Gladbach aber blass.

Daher wird sich das Tor-Trio auch den Rest der Rückrunde wohl selbst darum kümmern müssen, wie der Ball in die Offensive gelangt – und dort in Treffer umgemünzt wird. Für Stepanovic haben Haller, Jovic und Rebic dafür ein besonderes Rezept: "Bei den Drei gibt es kein Ego. Wenn der andere in der besseren Position ist, bekommt er den Ball. Das ist das Geheimnis."