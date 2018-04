zum Artikel Eintracht-Coach vor Bayern-Spiel : Kovac will neuem Arbeitgeber Punkte abknöpfen

Frankfurt: Eintracht-Trainer Niko Kovac gibt sich vor dem Spiel bei seinem künftigen Arbeitgeber Bayern München gelassen. Schonen will er den deutschen Meister nicht. Was ihn am Samstag interessiert: "Wie wir die Bayern schlagen können oder einen Punkt holen." [mehr]