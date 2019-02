Freude über den Punkt gegen ein Topteam oder Ärger über den späten Ausgleich? Die Eintracht bewegt sich nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach zwischen den Extremen. Die Stimmen zum Spiel.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Hütter: "Haben Tribut zollen müssen, was die Kräfte angeht." [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach haben sich am Sonntag in der Bundesliga 1:1 (1:0) getrennt. Für die Hessen erzielte Danny da Costa in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 1:0. Gladbachs Denis Zakaria glich in der 82. Minute für die Gäste aus.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Hütter: "Wir sind momentan mit einer Eichhörnchentaktik unterwegs." [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Adi Hütter (Trainer Frankfurt): Es war wieder ein Unentschieden, das fünfte en suite und das vierte in der Liga. Wir wollten unbedingt gewinnen, aber hatten auch einen starken Gegner. Es ärgert mich, dass wir in dieser Phase das Tor bekommen haben. Aber man darf nicht vergessen, gegen wen wir zuletzt gespielt haben. Man soll nicht nach Ausreden suchen. Fakt ist, dass es nach Donnerstag mit der Rückreise und den Temperaturen nicht so einfach war. Es ist schade, dass wir uns für den Aufwand nicht belohnt haben. Wir sind momentan in Eichhörnchen-Form unterwegs und sammeln die Punkte.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Hecking: "Selten auswärts so gut gespielt." [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Dieter Hecking (Trainer Mönchengladbach): Wenn man in der Endphase das 1:1 macht, ist man erstmal zufrieden. Aber wir waren schon enttäuscht in der Halbzeitpause, wenn du so gut spielst. Da darf es nicht 1:0 für Frankfurt stehen, sondern 2:0 für Gladbach. Am Ende ist es wichtig, dass du hinten raus noch die Antwort hast.

Danny Da Costa: Der späte Ausgleich ist schon ein bisschen enttäuschend. Aber wenn man das ganze Spiel betrachtet, können wir mit dem Punkt sehr gut leben. Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt. Wir hatten nun sehr viele Unentschieden in Folge, aber man darf nicht vergessen, gegen wen wir gespielt haben. Wir haben es versäumt, das zweite Tor nachzulegen. Ein 1:0 dreckig über die Zeit zu bringen, würden uns in unserer Situation sehr gut tun.

Gelson Fernandes (zu seiner Auswechslung): Ich muss sicher ein MRT machen. Ich habe gewusst: Wenn ich weitermache, wird es schlimmer mit den Schmerzen im Oberschenkel. Ich bin kein Doktor, aber ich kenne meinen Körper und habe kein gutes Gefühl. Man hat gesehen, dass Gladbach hellwach und frischer war. Sie sind spielerisch immer gut, aber wir haben hart gearbeitet. Es ist keine einfache Woche für uns. Jetzt haben wir Zeit, uns bis Donnerstag zu erholen.

Martin Hinteregger: Das Tor vor der Halbzeit hat uns in die Karten gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir sehr beherzt und geschlossen verteidigt, deswegen war das 1:1 wie aus dem Nichts. Ich hatte nie das Gefühl, dass noch ein Tor fallen könnte. Gegen starke Gladbacher müssen wir das so hinnehmen.

Goncalo Paciencia: In der Bundesliga zu spielen ist ein gutes Gefühl, auf das ich lange gewartet habe - auch wenn es nicht viel Zeit war. Ich versuche, jeden Moment zu genießen. Jetzt geht es wieder an die Arbeit.

Fredi Bobic (Eintracht-Sportvorstand): Mit dem Punkt können wir leben. Aber ich hätte heute gern ein dreckiges 1:0 gehabt. Wir haben uns ein bisschen schwer getan, ins Spiel zu finden, aber wir haben eine unglaubliche Mentalität gezeigt und gefightet. (Nach dem Spiel in der Ukraine) hat uns vielleicht ein bisschen die Frische gefehlt.



(Zur Rolle von Kevin Trapp beim Gegentor) Es gibt Tage, da holst du den raus. Er rutscht ihm unten durch. Er hatte vorher aber einige Superparaden und hat uns im Spiel gehalten.