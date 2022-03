Eintracht feiert einen deutlichen Sieg in Berlin.

Eintracht feiert einen deutlichen Sieg in Berlin. Bild © Imago

Stimmen zum Eintracht-Sieg in Berlin

Die Erleichterung nach dem deutlichen Sieg bei Hertha BSC war groß im Lager von Eintracht Frankfurt. Die Hessen tanken Selbstvertrauen vor der Europa League. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt hat mit einer starken Leistung mit 4:1 (1:0) bei Hertha BSC gewonnen. Ansgar Knauff (17.), Tuta (48.), Jesper Lindström (56.) und Rafael Borré (63.) ließen die Hessen am Samstagnachmittag jubeln. Der Anschlusstreffer von Davie Selke (61.) tat nicht weh.

Oliver Glasner: Ich bin sehr zufrieden. Wir waren von Beginn an sehr gut im Spiel. Die Mannschaft hat in der ersten Hälfte nur versäumt, das zweite oder dritte Tor zu machen. Mir ist generell wichtig, wie wir auftreten. Natürlich waren die letzten Spiele für uns sehr enttäuschend. Wir sind aber unseren Weg weitergegangen. Das war heute die richtige Antwort darauf. Diese Partie hilft jetzt vor dem Sevilla-Spiel. Selbstvertrauen kann man mit nichts ersetzen. Wir freuen uns sehr auf das Spiel in Spanien. Für uns ist jetzt die Crunchtime eingeläutet.

Kevin Trapp: Jeder Sieg tut uns gut, vor allem weil wir in einer Situation waren, in der wir keine Tore geschossen haben und als Verlierer vom Platz gingen. Es war wichtig, dass die Mannschaft in Berlin den Kampf angenommen und den Gegner unter Druck gesetzt hat. Wir hatten trotz der Niederlagen Selbstvertrauen, weil wir unsere Qualität schon im November und Dezember gezeigt haben. Wir tun jetzt gut daran, wenn wir nicht über unsere Ziele sprechen, sondern Leistung bringen und gewinnen.

Ansgar Knauff: Es fühlt sich super an. Es war ein tolles Spiel von der ganzen Mannschaft. Wir sind alle glücklich, dass wir endlich wieder drei Punkte geholt haben und nehmen den Schwung jetzt mit. Wir haben heute unseren Plan umgesetzt. Jetzt können wir mit noch mehr Selbstvertrauen nach Sevilla reisen.

Tayfun Korkut (Trainer Hertha BSC): Wir haben wenig davon umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Die zwei Gegentore nach der Halbzeit waren der Knackpunkt. Uns ist heute wenig gelungen. Wir müssen jetzt die Köpfe hochkriegen. Das war heute ein richtiger Dämpfer.