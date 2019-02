Erste Halbzeit mäßig, zweite Hälfte viel besser: Die Frankfurter Eintracht hat mit einer Leistungssteigerung in Hannover am Ende hochverdient gewonnen. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurts Europacup-Helden haben ihren sportlichen Höhenflug fortgesetzt und Hannover 96 den nächsten Tiefschlag im Bundesliga-Abstiegskampf versetzt. Das Team von Trainer Adi Hütter siegte bei den Niedersachsen nach einer abgezockten Vorstellung verdient mit 3:0 (0:0) und blieb damit auch im achten Spiel des Jahres 2019 unbesiegt. Ante Rebic (54.), Luka Jovic (63.) und Filip Kostic (90.) trafen für die Hessen.

Adi Hütter (Trainer Frankfurt): Das war ein verdienter Sieg meiner Mannschaft. In der ersten Halbzeit war Hannover noch ebenbürtig, aber aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg in Ordnung. Da haben wir konkreter nach vorne gespielt. In einer sehr wichtigen Phase nach der Pause haben wir das 1:0 erzielt, das 2:0 war der Schlüssel zum Sieg und das 3:0 von Kostic eine Draufgabe. Das war eine tolle Reaktion auf das intensive Spiel am Donnerstag.

Thomas Doll (Trainer Hannover): In der ersten Halbzeit haben wir das vernünftig gemacht, vom Läuferischen und von der Aggressivität her. In der zweiten Hälfte hatten wir uns vorgenommen, das 0:0 länger zu halten. Dann bekommen wir einen Konter – und das war’s einfach. Das war Tiefschlaf und das bricht dir dann das Genick. So hast du gegen Frankfurt keine Chance. Es wäre der verkehrte Weg, jetzt auf die Mannschaft einzuprügeln.

Kevin Trapp: Man hat gemerkt, dass Hannover komplett ohne Selbstvertrauen ist. Wenn sie dann noch eine Chance nutzen, dann liegen wir hier zurück – das darf nicht sein gegen eine Mannschaft, die kein Selbstvertrauen hat und hinten drin steht. Wenn wir die Ansprüche äußern, die wir haben, dann dürfen wir nicht so auftreten. Da hatten wir im ersten Durchgang Glück. Es zeigt aber auch, dass wir den Schalter umlegen können. Natürlich spricht das dann auch für Qualität, weil viele Mannschaften das so nicht schaffen. Das war ein Pflichtsieg, den wir gebraucht haben, um da oben zu bleiben.

Martin Hinteregger: Für uns war es wichtig, dass wir drei Punkte einfahren. Wir hatten viele Unentschieden hinter uns. Wenn man die Gegner anschaut, dann ist das akzeptabel. Wenn man vorne dabei bleiben will, dann musste man gewinnen. Das haben wir geschafft, das hat der Trainer auch in der Halbzeit angesprochen. Das war uns bewusst, dass wir eine Schippe drauf legen müssen, das haben wir gemacht und so hochverdient 3:0 gewonnen.

Almamy Touré: In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut, das hat uns der Trainer mit auf den Weg gegeben. Im zweiten Durchgang sind wir anders aufgetreten, haben ein gutes Ergebnis erzielt, über das wir aufgrund der 2. Halbzeit zufrieden sind. Ich war nicht überrascht über meinen Einsatz. Dafür arbeite ich im Training und habe Gespräche mit dem Trainer geführt. Ich war bereit, er hat mir das Vertrauen ausgesprochen und ich bin darüber erfreut.

Bruno Hübner (Sportdirektor): In der ersten Halbzeit hatten wir nicht so die Griffigkeit. Wir haben am Anfang auch die große Chance liegen gelassen. Wenn das Tor zu Beginn fällt, wird es noch einfacher. Normalweise macht Luka Jovic das Tor. Die zweite Halbzeit war schon klasse. Wenn man überlegt, was wir am Donnerstag für einen Fight abgeliefert haben. Das war schon beeindruckend und ein Entwicklungsschritt, der stolz macht.