Ein Punkt gegen den Tabellenführer: Spieler und Trainer bei Eintracht Frankfurt sind zufrieden mit dem Remis gegen den BVB. Ersatz-Kapitän Gelson Fernandes sieht eine wichtige Verbesserung.

Nach einem rasanten Fußballspiel trennen sich Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund 1:1. Für den BVB trifft zunächst Marco Reus (22. Minute), Luka Jovic gleicht kurz darauf aus (36.). Die Stimmen zum Spiel.

Adi Hütter: "Ich habe ein tolles Bundesligaspiel zweier Teams gesehen, die viel Dynamik in ihren Reihen haben. Dortmund hat die feinere Klinge gezeigt, aber wir haben bis zum Schluss gefightet. Das hat mir im Vergleich zu den ersten Rückrundenspielen sehr gefallen. Wir haben gegen die aktuell stärkste Mannschaft Deutschlands gespielt und uns im Rahmen unserer Möglichkeiten gut gewehrt. Wenn die Leistung so ist wie heute, können wir mit den Top-Teams mithalten.

Luka Jovic war vor dem Spiel leicht angeschlagen, hatte Magenprobleme. Er hat aber signalisiert, dass er es probieren möchte. Nach der Pause hat er mir das Zeichen gegeben, dass er nicht mehr kann. Und gegen Dortmund kann man es sich nicht erlauben, nicht mehr laufen zu können. Auch wenn er ein sehr, sehr guter Spieler ist, der immer ein Tor schießen kann. Speziell in dieser Phase hat uns Mijat Gacinovic sehr gut getan."

Sebastian Rode: "Es hat richtig Spaß gemacht hier. Von der ersten Minute an war Feuer im Kessel. Wir hatten in der ersten Halbzeit zwanzig Minuten drin, da hätten sie auch das 2:0 machen können, aber im Rest des Spiels waren wir absolut ebenbürtig und hatten auch unsere Chancen. Ein Punkt ist in Ordnung, gerade gegen Dortmund. Für mich persönlich war es ein besonderes Spiel so früh nach der Rückkehr zur Eintracht. Es war keine glückliche Zeit in Dortmund mit vielen Verletzungen. Daher wollte ich heute auch zeigen, dass, wenn ich fit bin, ein guter Spieler bin."

Evan N'Dicka: "Es war schwierig zu Beginn der ersten und zweiten Halbzeit. Wir haben in der ersten Halbzeit schon die eine oder andere Chance zugelassen. Trotzdem haben wir uns wieder reingekämpft und sind auch verdient zum Ausgleich gekommen. Wir haben uns in der Halbzeit gut abgesprochen, haben versucht noch kompakter zu sein. Das ist uns gut gelungen. Insgesamt haben wir gut dagegengehalten. Für uns ist es ein guter Punkt."

Gelson Fernandes: "Es war ein Spiel gegen eine sehr gute Mannschaft. Man konnte sehen, warum sie Erster sind. In der ersten Halbzeit hatten sie viel Raum, das haben wir in der zweiten Halbzeit taktisch besser gemacht. Wir haben uns in der Halbzeit gesagt, dass wir kompakter sein und Marco Reus aus dem Spiel nehmen müssen. Er war in den Zwischenräumen sehr präsent. Unser Pressing war auch besser. Schade, dass wir nicht noch ein Tor gemacht hat. Insgesamt müssen wir immer so spielen wie heute: Powerfußball, Zweikämpfe, das ist unser Fußball. Das ist das Frankfurter Spiel, anders können wir nicht. Jetzt geht es gegen Leipzig, Donezk und Gladbach, da müssen wir genauso auftreten, sonst haben wir keine Chance.

Kevin Trapp: "Wir sind nicht irgendwer! Wir haben viel investiert und sind bis zum Schluss draufgegangen. Auf diese Leistung können wir stolz sein. Aber wir haben uns das auch erarbeitet."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Es war ein sehr interessantes Spiel mit hoher Intensität. Es war am Anfang für uns kompliziert, sie haben uns hoch gepresst. Danach war es besser von uns. Beide Mannschaften haben probiert zu gewinnen. Um zu gewinnen, hätten wir aber drei, vier Situationen besser spielen müssen."

Roman Bürki: "Wir sind ein bisschen enttäuscht über das Ergebnis. Wir hätten gerne gewonnen, auch wenn das Spiel ausgeglichen war. Die Offensiv-Power der Eintracht hat es uns sehr schwer gemacht. Sie sind im Angriff physisch sehr stark, haben vorne einen Zielspieler mit Haller, das haben wir nicht. Wir haben es eher spielerisch versucht."