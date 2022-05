Nach dem Spiel genossen die Eintracht-Profis das Bad in der Fan-Menge.

Nach dem Spiel genossen die Eintracht-Profis das Bad in der Fan-Menge. Bild © Imago Images

Eintracht Frankfurt steht tatsächlich im Europa-League-Finale. Nach dem Halbfinal-Sieg gegen West Ham ist die Freude riesig. Der Blick geht aber auch schon nach Sevilla. Die Stimmen zum Finaleinzug.

Audiobeitrag Audio Eintracht kämpft sich ins EL-Finale Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Eintracht Frankfurt steht im Finale der Europa League. Die Hessen gewannen am Donnerstagabend auch das Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham United und treffen in Sevilla nun auf die Glasgow Rangers. Das einzige Tor beim 1:0 (1:0) erzielte Rafael Borré (26.).

Peter Fischer (bei RTL): "Unglaublich. Ein Traum wird endlich wahr. Das haben diese Stadt und das Umfeld verdient. Im Finale spielt Tradition gegen Tradition - Weltklasse. Jetzt wollen wir das Ding auch holen."

Oliver Glasner: "Heute überwiegen die Emotionen. Diesen Abend wird keiner vergessen, das hat sich jeder einzelne verdient. Ich war bis zum Schlusspfiff angespannt. Plötzlich war der ganze Platz voll, ich habe versucht, unsere Spieler zu finden, wollte ihnen gratulieren. Danach stand ich vor den Fans, die gesungen haben. Das waren tolle Emotionen, das brennt sich ein. Meine Kinder waren mit am Platz, das war auch schön. Jetzt werde ich mir noch das eine oder andere Gläschen gönnen."

Sebastian Rode: "Ich bin überglücklich. Es ist eine riesige Freude, das geschafft zu haben und mit dieser Truppe und den Fans nach Sevilla zu fahren. Die Feier mit den Fans war überragend, hoffentlich hat das keine Konsequenzen. Wir haben aber noch einen Schritt zu gehen. Wir wollen den Pokal holen."

Kevin Trapp: "Es ist schwer in Worte zu fassen, was wir erleben dürfen. Der Trainer hat am Anfang der Saison mal den 18. Mai erwähnt. Das war ein großer Traum von der Mannschaft, dem Verein und den Fans. Und jetzt haben wir das geschafft. Wir wollen das Ding jetzt aber auch nach Hause holen. Wir haben viel getan, um da zu stehen, wo wir sind. Jeder Einzelne hat sich das verdient. Jeder Einzelne darf das genießen."

Timothy Chandler (bei RTL): "Eintracht Frankfurt ist der geilste Verein mit den geilsten Fans. Das ist einfach unglaublich. Wir wollen das Ding jetzt auch nach Frankfurt holen. Dann gibt es die richtig große Feier."