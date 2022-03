"Nicht das, was wir wollten, aber okay"

Stimmen zum Eintracht-Remis in Leipzig "Nicht das, was wir wollten, aber okay"

Nach zwei anstrengenden Englischen Wochen waren die Beine bei Eintracht Frankfurt am Ende schwer. Das torlose Remis bei RB Leipzig nahmen die Hessen daher gerne mit. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt hat sich am Sonntagnachmittag ein glückliches 0:0 bei RB Leipzig erkämpft. Die Hessen gehen somit nach dem Remis auf Platz acht stehend in die Länderspielpause.

Sebastian Rode: Das ist ein guter Punkt für uns. Damit können wir nach den intensiven Wochen gut leben. In der Länderspielpause wollen wir nun Kraft tanken. Wir wussten, dass man sich nach dem Highlight in der Europa League noch mehr motivieren und vom Kopf her fit sein muss. Das haben wir sehr gut hinbekommen. Natürlich hatte RB Chancen, aber wir hätten auch den einen oder anderen Treffer erzielen können.

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): Wenn wir hier mit einem Punkt heimfahren nach den sehr kräftezehrenden 120 Minuten von Donnerstag, dann bin ich sehr zufrieden. Natürlich wissen wir, dass wir besser spielen können. Man hat in vielen Situationen schon die Müdigkeit gemerkt. Die Mehrzahl der Torchancen von Leipzig waren ganz einfache Fehler von uns, wo wir ihnen die Bälle fast serviert haben. Aber dann hat Kevin oder der Pfosten noch gerettet. Auf der anderen Seite denke ich, dass Leipzig uns sehr viel angeboten hat, aber wir treffen falsche Entscheidungen. Da war heute der Kräfteverschleiß erkennbar.

Kevin Trapp: Wir haben die letzten Wochen sehr intensive Spiele gehabt. Wir wollten zeigen, dass das, was am Donnerstag passiert ist, heute schon wieder aus den Köpfen ist, dass wir fokussiert sind. Das hat man auch gesehen. Natürlich ist Leipzig eine sehr starke Mannschaft und war ausgeruhter als wir. Aber sie haben eigentlich nur Chancen gehabt, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Von daher ist das 0:0 am Ende nicht das, was wir wollten, aber okay.

Ansgar Knauff: Wir sind gut ins Spiel gestartet und hatten ein, zwei Kontermöglichkeiten, die wir ein bisschen klarer ausspielen können. Danach hat Leipzig viel Druck gemacht und hatte einige gute Aktionen. Aber wir haben nicht aufgehört und mit allem, was wir haben, verteidigt. In der zweiten Halbzeit haben wir zu schnell und zu hektisch nach vorne gespielt. Da haben wir zu einfach die Bälle verloren. Da müssen wir dran arbeiten. Am Ende ist ein Punkt in Ordnung.

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): Meine Mannschaft hatte einige Großchancen. Kevin Trapp lenkt den Ball schon in der ersten Halbzeit einmal an den Pfosten. 7:0 Torchancen für uns sagt einiges über das Spiel aus. Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir das Tor nicht gemacht haben.

Weitere Informationen RB Leipzig – Eintracht Frankfurt 0:0 Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Henrichs, Laimer (85.Haidara), Kampl (60.Forsberg), Angelino - Olmo (85.Szoboszlai) - Silva (72.Poulsen), Nkunku



Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Jakic, Rode (46.Hrustic) - Knauff (80.Lenz), Lindström (66.Hauge), Kamada (89.Ilsanker), Kostic – Borre (89.Lammers)



Tore: Fehlanzeige

Gelbe Karten: Laimer / Hinteregger, Ndicka, Hrustic, Hauge, Jakic



Schiedsrichter: Dingert (Lebecksmühle)

Zuschauer: 43.058 Ende der weiteren Informationen