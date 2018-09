Bei der Eintracht herrscht nach dem Remis gegen Leipzig Unzufriedenheit. "Wir hätten sie killen müssen", findet Angreifer Haller. Sportvorstand Bobic gibt dem Schiedsrichter nach der umstrittensten Szene des Spiels Tipps.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Die Pressekonferenz nach dem Spiel Frankfurt - Leipzig [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Die Eintracht und RB Leipzig haben sich am Sonntagabend 1:1 (1:0) getrennt. Hier gibt es die Stimmen nach einem spektakulären Fußballspiel zum Abschluss des 4. Spieltags in der Bundesliga.

Adi Hütter (Trainer Frankfurt): Das war ein sehr intensives Spiel und am Ende ein gerechtes Unentschieden. Beide Mannschaften wollten den Sieg. Wir haben ein gutes Bundesliga-Spiel gesehen mit Chancen, mit Kampf und viel Fluss. Ich habe mich sehr über das Tor von Gelson Fernandes gefreut. Er ist ein Spieler, wie ein Trainer ihn sich wünscht. Er gibt immer alles, ist immer für seine Mitspieler da, selbst wenn mal nicht zum Einsatz kommt. Ich bin froh, dass er sich heute belohnt hat.

Ralf Rangnick (Trainer Leipzig): In der ersten Halbzeit haben wir uns schwer getan, Zugriff zu kriegen. In der zweiten Halbzeit war es besser, wir waren drauf und dran, das Spiel zu drehen. Unterm Strich war das Unentschieden korrekt, was das Chancenverhältnis betrifft.

Fredi Bobic (Sportvorstand Frankfurt, zum Abseitstor von Filip Kostic): Es war kein Abseits! Das ärgert mich, weil man die Situation gut hätte weiter laufen lassen können. Der Schiedsrichter macht es sich da unnötig schwer. Wenn du vor der Veränderung in der Situation abpfeifst, hast du ein Problem. Es war schade für uns, weil es eine super Situation war und ein schönes Tor eigentlich.

Sébastien Haller: Wir hätten sie killen müssen, als es 1:0 stand. Wir waren gut drauf. So ist das im Fußball: Wenn du deine Chancen nicht nutzt, bist du immer gefährdet. Wir hatten viele Chancen für ein zweites Tor. Heute war ein echter Kampf. Nicht nur, weil wir drei Spiele in kurzer Zeit hatten, sondern auch weil ich gegen gute Verteidiger gespielt habe. Ich habe einfach versucht, das Beste fürs Team zu geben und Chancen zu kreieren.

Die Eintracht konnte am Sonntag "nur" einmal jubeln. Bild © Imago

Gelson Fernandes: Schade, dass unsere Torjäger nicht das Tor gemacht haben. Sébastien hatte einen guten Kopfball. Es wäre besser, ich hätte kein Tor gemacht und wir hätten die drei Punkte. Es ist schade, weil wir gekämpft haben, und wir mussten unbedingt das zweite Tor machen in der ersten Halbzeit. Es fehlt noch ein bisschen, um diese Spiele in unsere Richtung zu drehen. Wir müssen den Kopf hoch halten und uns gut erholen, denn in Gladbach wollen wir auch etwas nach Hause holen.

Makoto Hasebe: Mit dem Ergebnis bin ich heute nicht zufrieden. Wir haben es in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht und uns in der zweiten Halbzeit leider etwas schwerer getan. Trotzdem hatten wir in den letzten 15 Minuten noch große Möglichkeiten, die wir leider nicht genutzt haben. Wir hätten heute drei Punkte mitnehmen können.