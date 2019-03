Eine schwache erste und eine enorm starke zweite Hälfte: Die Eintracht liefert sich im Hinspiel des Europa-League-Achtelfinales mit Inter Mailand einen furiosen Schlagabtausch. Im Rückspiel ist nun alles drin. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt hat sich im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League torlos von Inter Mailand getrennt. Die beste Chance der Partie hatte Inter-Profi Marcelo Brozovic. Sein Elfmeter in der 22. Minute wurde jedoch von Eintracht-Keeper Kevin Trapp gehalten.

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Das Wichtigste in einem K.o.-Spiel ist es, dass man zu Null spielt. Das ist uns gelungen. Wir wollten anders ins Spiel kommen und Inter Mailand zu Fehlern zwingen. Das haben wir in der zweiten Halbzeit viel besser gemacht. Wenn man in der ersten Halbzeit den Elfmeter gibt, dann war der Elfmeter in der zweiten Halbzeit an Haller der klarere. Nächste Woche wird es ein ganz anderes Spiel."

Sebastian Rode (Eintracht-Mittelfeldspieler): "In der ersten Halbzeit war Inter besser, da hatten wir Glück, dass Kevin Trapp den Elfmeter hält. Da haben wir unsere Aggressivität nicht reinbekommen und sind zu weit auseinandergestanden. Der Trainer hat uns in der Halbzeitpause bisschen wachgerüttelt, dass wir einfach befreit aufspielen sollen. Dann hatten wir gute Chancen, aber haben halt das Tor nicht gemacht. Aber wir haben alles in der Hand nächste Woche. Wir müssen einfach ein Tor machen, dann sieht es gut aus."

Makoto Hasebe (Eintracht-Verteidiger): "Wichtig ist, dass wir kein Gegentor bekommen haben. Wenn der Schiedsrichter in der ersten Halbzeit einen Elfmeter gibt, dann muss er das bei uns vielleicht auch machen. In der ersten Halbzeit haben wir mit wenig Mut gespielt. Das hat uns der Trainer in der Halbzeit gesagt. Dann waren wir die bessere Mannschaft. Unsere Chancen sind jetzt bei 51 Prozent."

Kevin Trapp (Eintracht-Torhüter): "Gegen so eine Mannschaft kein Gegentor zu bekommen, ist eine starke Leistung. In der zweiten Halbzeit haben wir uns gesteigert, haben mutiger gespielt und uns mehr zugetraut. Da hatten wir auch gute Möglichkeiten, ein Tor zu schießen. Mailand war am Ende auch müde, die konnten fast nicht mehr. Wir konnten immer wieder Druck machen. Das spricht absolut für uns und ein 0:0 zuhause gegen Mailand ist okay. Als ich den Elfmeter gehalten habe – das Gefühl war unbeschreiblich."

Martin Hinteregger (Eintracht-Verteidiger): "Wir sind mit dem Ziel ins Spiel gegangen, die Null zu halten. Das haben wir geschafft. In der ersten Halbzeit natürlich dank Kevin Trapp. Wir sind in der zweiten Halbzeit sehr mutig angetreten, das hat der Trainer auch angesprochen. Und das macht uns Mut, dass wir in Mailand was schaffen können. Aufgrund der zweiten Halbzeit sehe ich da sehr gute Chancen."

Fredi Bobic, Eintracht-Sportvorstand (bei RTL Nitro): "Das Ergebnis lässt uns zwei Optionen für San Siro. Inter hat nur eine Option: Sie müssen daheim gewinnen. In Mailand ist in jedem Fall etwas drin, besonders wenn man unsere Leistung heute gesehen hat. Am Anfang waren wir zwar ein bisschen nervös und nicht so mutig, in der zweiten Halbzeit haben wir aber das Herz in die Hand genommen."

Zum Elfmeter in der ersten Halbzeit: "Ich hätte den Elfmeter nicht gegeben. Beim Kontakt lässt er sich sofort fallen. Das hat er clever gemacht. Insgesamt hat der Schiedsrichter kleinlich gepfiffen."

Luciano Spalletti (Trainer Inter Mailand): "In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert, in der zweiten Hälfte hatten wir aber große Probleme. Wir müssen uns fragen, warum wir solch unterschiedliche Auftritte gezeigt haben. Die Eintracht war in der Offensive sehr gefährlich, besonders über die Flügel. Im Rückspiel wird es darauf ankommen, gut zu verteidigen und kein Tor zu kassieren. Das heutige Spiel hat gezeigt, dass die Chancen aufs Weiterkommen bei 50:50 liegen."