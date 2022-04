"Ganz Barcelona ist in Frankfurter Hand"

Eintracht Frankfurt steht sensationell im Halbfinale der Europa League. Gegen Barcelona klappt bei den Hessen fast alles, nach dem Spiel ist die Freude riesengroß. Die Stimmen zum Spiel.

Die Eintracht-PK nach dem Spiel beim FC Barcelona

Eintracht Frankfurt steht tatsächlich im Halbfinale der Europa League. Die Hessen gewannen das Viertelfinal-Rückspiel beim FC Barcelona im Camp Nou am Donnerstagabend mit 3:2 (2:0). Die Tore für die Frankfurter erzielten Filip Kostic (4. FE/67.) und Rafael Borré (36.). Für Barca trafen Sergio Busquets (90.+1) und Memphis Depay per Foulelfmeter (90.+11) in der Nachspielzeit.

Peter Fischer: "Heute ist ganz Barcelona in Frankfurter Hand. Heute feiern wir die größte Party, die diese Stadt jemals gesehen hat."

Markus Krösche: "Hier in Barcelona weiterzukommen, ist natürlich sensationell. Wir wussten, dass wir gute Möglichkeiten haben, weil wir im Hinspiel ein sehr gutes Ergebnis erzielt haben. Wir sind alle sehr glücklich. Barcelona hat auch kein schlechtes Spiel gemacht, aber wir haben sehr gut verteidigt und unsere Umschaltmomente genutzt. Es war eine ganz große Leistung. Heute hat einfach alles gepasst. Unser Ziel ist es, ins Finale zu kommen."

Alle Eintracht-Tore gegen Barca zum Nachhören

Oliver Glasner (bei RTL): "Unglaublich, was die Jungs geleistet haben. 85 Minuten war das überragend. Es gibt nicht viele Mannschaften, die hier gewinnen. Riesiges Kompliment an die Fans, die hier waren. Das sind diese emotionalen Highlights, die kannst du mit keinem Geld der Welt kaufen. Ich kann es selbst noch gar nicht glauben. Wir hätten morgen Vormittag hier trainiert, das habe ich jetzt mal abgesagt. Wir werden einen lockeren Strandspaziergang machen. Hätte mir irgendjemand nach unserem Ausscheiden im Pokal in Mannheim gesagt, dass wir ein gutes halbes Jahr später gegen Barcelona weiterkommen, ich hätte ihn für verrückt erklärt."

Kevin Trapp (bei RTL): "Niemand hat es erwartet. Alle dachten, wir kommen her und Barcelona schießt uns aus dem Stadion. Wir mussten effizient sein und das haben wir heute mit Bravour gemacht. Wir wollen natürlich so weit wir möglich kommen. Wir sind jetzt zwei Spiele vor dem Finale. Wir haben heute gezeigt, dass wir uns vor niemandem verstecken müssen."